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    Okan Buruk: Daha çok transfer lazım

    Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk 2-1 mağlup oldukları Sturm Graz karşılaşmasının ardından daha çok transfere ihtiyaçları olduklarını söyledi.
    • 10.07.2022 - 09:03
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    Okan Buruk: Daha çok transfer lazım

    Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup oldu.

    Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

    Karşılaşmayı değerlendiren teknik adam, "50-55 dakika oyuncularımız yüksek tempoda mücadele etti. Sonrasında yorgunluklar başladı, top kayıpları ve hatalar oldu. Önümüzde 4 haftalık bir süre var. Hatalar üzerine çalışacağız. Maç bittiğinde en büyük sevincimiz, 7 akademi oyuncusunun sahada olmasıydı. Onlarla gurur duyduk. İnşallah bize uzun süre hizmet eden oyuncular yetiştiririz." ifadelerini kullandı.

    Okan Buruk: Daha çok transfer lazım #1

    "Hepsi bizim oğlumuz"

    Efe ve Hamza Akman ile ilgili konuşan Buruk "Ayhan Akman'ın oğulları Efe ve Hamza adına çok sevindim. Baran ve Emirhan'ı kullanamadık, üzüldük. Hepsi bizim oğlumuz. Yaşları küçük, ilk defa böyle bir kampa geldiler. İnşallah hepsini geliştiririz. Hamza daha uzun süre aldı ve iyi işler yaptı." dedi.

    Okan Buruk: Daha çok transfer lazım #2

    "Daha çok transfer lazım gibi duruyor"

    Transferlerle ilgili açıklama yapan Buruk, "Sergio Oliveira 3. transferimiz oldu. Transfere devam etmek istiyoruz. Daha çok transfer lazım gibi duruyor. Çalışmamız gerekiyor. İyi çalışıyoruz. Burada olmak benim için büyük bir gurur. Onlara layık olmaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.

    Genç hocanın, Başkan Dursun Özbek'le de görüşerek sezon öncesinde tüm eksiklerin tamamlanması için rapor verdiği de gelen haberler arasında.

    Okan Buruk: Daha çok transfer lazım #3


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