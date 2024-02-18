Okan Buruk detayı! Fenerbahçe, Rizespor'a karşı son 10 maçı kazandı
İHA

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Galibiyet serisi 10 maça çıktı

Bu sezonun ilk yarısında rakibini Kadıköy'de 5-0 yenen Fenerbahçe, bugünkü galibiyetle birlikte bu seriyi ligde 9 maça taşıdı.

Geçtiğimiz sezon da Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda üstünlük kuran Fenerbahçe, Karadeniz ekibine karşı 10 maçlık galibiyet serisi elde etti.

Son 3 puan Okan Buruk'la geldi

Rizespor, Fenerbahçe’yi son olarak Eylül 2018'de sahasında 3-0 mağlup etti.

O dönem Rizespor'un başında ise Galatasaray çalıştırıcısı Okan Buruk bulunuyordu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)