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Okan Buruk detayı! Fenerbahçe, Rizespor'a karşı son 10 maçı kazandı

Okan Buruk detayı! Fenerbahçe, Rizespor'a karşı son 10 maçı kazandı Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek rakibine karşı oynadığı son 10 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, sarı-lacivertliler karşısında son üç puanını ise Okan Buruk yönetiminde 2018 yılında almıştı.