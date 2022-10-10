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Okan Buruk, ekibine duran top antrenörü dahil etti

Okan Buruk, ekibine duran top antrenörü dahil etti

Okan Buruk'un, duran toplardaki etkinliği artırmak için bu konuda uzmanlaşan Sargon Duran'ı ekibine dahil ettiği öğrenildi.