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- Okan Buruk, ekibine duran top antrenörü dahil etti
Okan Buruk, ekibine duran top antrenörü dahil etti
Okan Buruk'un, duran toplardaki etkinliği artırmak için bu konuda uzmanlaşan Sargon Duran'ı ekibine dahil ettiği öğrenildi.
- 10.10.2022 - 14:58
- Güncelleme : 10.10.2022 - 15:37
Süper Lig'in 9'uncu haftasını bay geçen Galatasaray, topladığı puana rağmen üretkenlik konusunda sorun yaşıyor.
8 maçta sadece 9 gol atabilen sarı-kırmızılılarda duran topların etkisiz kullanılması üzerine Okan Buruk, harekete geçti.
Avusturyalı antrenör Sargon Duran ile anlaşma sağlayan genç çalıştırıcı, duran top organizasyonlarına artık daha fazla önem verecek.
Çalışmalara hemen başlandı
Duran top hocasıyla birlikte üretkenliği artırmayı hedefleyen Buruk, futbolcularından taç, korner ve serbest vuruşlar için antrenmanlarda ekstra zaman harcamalarını istedi.
Sargon Duran'ın bugün itibarıyla görevine başladığı da gelen haberler arasında.