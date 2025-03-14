Okan Buruk, Emre Belözoğlu'na ligde yine kaybetmedi

İHA

Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti.

Bu maçla birlikte eski iki takım arkadaşı Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak bir kez daha rakip oldu.

4 MAÇI DA OKAN BURUK KAZANDI

İki teknik adam, Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelirken, 4 maçı da Okan Buruk kazandı.

Rekabette Okan Buruk, Galatasaray’ı çalıştırırken, Emre Belözoğlu ise Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor’un başındaydı.

Süper Lig’de oynanan 4 müsabakada Buruk'un ekibi 15 gol atarken, Belözoğlu’nun takımları ise gol kaydedemedi.