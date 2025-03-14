Okan Buruk, Emre Belözoğlu'na ligde yine kaybetmedi

İHA
Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti.
Bu maçla birlikte eski iki takım arkadaşı Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak bir kez daha rakip oldu.
4 MAÇI DA OKAN BURUK KAZANDI
İki teknik adam, Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelirken, 4 maçı da Okan Buruk kazandı.
Rekabette Okan Buruk, Galatasaray’ı çalıştırırken, Emre Belözoğlu ise Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor’un başındaydı.
Süper Lig’de oynanan 4 müsabakada Buruk'un ekibi 15 gol atarken, Belözoğlu’nun takımları ise gol kaydedemedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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