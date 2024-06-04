Okan Buruk, Erden Timur'a veda etti Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüpten ayrılma kararı alan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a veda mesajı yayınladı.

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı kulüpteki görevine devam etmeyeceğini açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısında Timur, bu kararı daha önce aldığını ancak Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nedeniyle açıklamadığını ifade etti.

Yaşanan bu gelişme üzerine ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, birlikte çalıştığı iki sezonda da Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Timur için bir paylaşım gerçekleştirdi.

"Kazandığımız şampiyonlukları daima mutlulukla hatırlayacağım"

Erden Timur'a veda eden Buruk'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı: