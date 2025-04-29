Okan Buruk, Fatih Terim rekorunun peşinde

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Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk'un ismi, bir süredir İtalya'dan Roma ve Lazio kulüpleriyle anılıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin başında geçirdiği son iki sezonda iki kere şampiyon olan Okan Buruk, üçüncü şampiyonluğa da en yakın olan teknik direktör.

REKOR SONRASI AVRUPA

Eyüpspor maçı sonrası yaptığı basın toplantısında, hedefinin daha fazla şampiyonluk olduğunu belirten yerli teknik adamın, Galatasaray'ı 5 sene üst üste şampiyon yapan ilk teknik adam olarak tarihe geçmek istediği belirtildi.

Fatih Terim'in, 1996-2000 yıllarında Galatasaray'ın başındayken yaşadığı 4 senelik seriyi yakalamak isteyen Buruk, bu seriyi egale etmesinin ardından 5. şampiyonluğu da kazanarak Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.

BAŞKAN KALMASINI İSTİYOR

Yurt dışından Roma başta olmak üzere farklı takımlardan teklif alan Okan Buruk için Başkan Dursun Özbek'in ise tavrı belli.

Özbek, yerli teknik adamın kendi görev süresi boyunca takımda kalmasını istiyor ve bunu istikrar adına en doğru seçim olarak görüyor.