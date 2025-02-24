Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde 4'lü savunmaya dönüyor

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Derbi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da imha planı hazırlandı.

Beraberlikte 6 puanlık farkı koruyup ikili averajı da eline geçirecek olan sarı-kırmızılılar, bununla yetinmek istemiyor ve tamamen galibiyete kenetlenmiş durumda.

Teknik direktör Okan Buruk, derbide en büyük kozlarının sakin olmak gerektiğini anlattı. Oyuncularından sakin ve sabırlı bir şekilde derbiye odaklanmalarını isteyen Buruk, galibiyetin geleceğini belirtti.

TAKTİĞİ BELİRLEDİ

Oyuncularına geçen sezon Ali Sami Yen'de olduğu gibi tahriklere kapılmamaları gerektiğini belirten Okan Buruk, taktiği de belirledi.

Üçlü savunmadan vazgeçen başarılı çalıştırıcı, ligin ilk yarısında 3-1 kazandıkları derbide olduğu gibi sahaya 4-2-3-1 ile çıkacak. Orta alanı Lemina-Torreira-Sara üçlüsüyle güçlü tutacak olan Okan Buruk, Mertens'i ise kulübeye çekecek. Kalede ise tecrübesi nedeniyle yine Muslera eldivenleri giyecek.

Galatasaray'da kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai, en uçta ise Victor Osimhen görev yapacak.