Okan Buruk: Fenerbahçe'nin şampiyon ilan edilmesi işimize gelir

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, gündeme dair konuştu. Buruk, "Fenerbahçe'nin medyada şimdiden şampiyon ilan edilmesi, işimize yarar" dedi.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü Emre Taşdemir ve Juan Mata'nın golleriyle 2-0 ile geçti ve haftayı 3 puanla kapattı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ise gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

49 yaşındaki çalıştırıcı; hakem Ali Palabıyık, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile hafta sonunda oynanacak derbi maçıyla ilgili konuştu.

"Fenerbahçe'nin medyada şimdiden şampiyon ilan edilmesi işimize yarar"

Fenerbahçe'nin şimdiden şampiyon ilan edilmesinin işlerine yaradığını söyleyen Buruk, "Alanya maçı ile çıkışımız başlamıştı, çıkış yakalamıştık. Ancak Ali Palabıyık durdurdu. Fenerbahçe'nin medyada şimdiden şampiyon ilan edilmesi işimize yarar.

Bilinçli bir linç kampanyası olduğu açık, bana olanı önemsemiyorum ama Galatasaray'a zarar verirse iş değişiyor." ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyadan takım kuruyor sözünü söyleyenlere cevap vermeye değmez"

Kendisini eleştirenlere kulağını kapadığını söyleyen genç çalıştırıcı, "Orta saha ve forvet birbirine alıştı, defans problemlerimizi çözeceğiz, cezalar ve sakatlıklardan dolayı problem yaşadık. Kulağımızı kapattık, işimize ve çalışmalarımıza konsantre durumdayız.

Her şey Galatasaray için! Galatasaray çok daha iyi olacak. Sosyal medyadan takım kuruyor sözünü söyleyenlere cevap vermeye değmez." dedi.

"Beşiktaş maçında çıkışımız sürecek"

Ajans 1905'e konuşan Buruk, "Oyunumuzun üstüne koyarak geliştireceğiz, Beşiktaş maçı için sloganımız her şey Galatasaray için. Beşiktaş maçında çıkışımız sürecek. Taraftarımız bizlere güvensin." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile 12 resmi maça çıktı

Galatasaray'ın başında 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 12 resmi maça çıkan Okan Buruk, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Sarı-kırmızılı takım, 12 maçta rakip fileleri 21 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.