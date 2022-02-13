Okan Buruk: Galatasaray için göreve hazırım

Başakşehir'in eski teknik direktörü Okan Buruk Galatasaray'la ilgili, ""Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Domenec Torrent yönetminde 5 maçta 2 puan aldı ve İspanyol teknik adamın geleceği ciddi şekilde tartışılmaya başlandı.

Sarı-kırmızılı takım ile adı geçen Okan Buruk, Galatasaray hakkında flaş bir açıklama yaptı.

Süper Lig'de Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, Galatasaray'da göreve gelmek için hazır olduğunu söyledi.

"GALATASARAY BU DURUMU HAK ETMİYOR"

Okan Buruk, Galatasaray'la ilgili TV100'e yaptığı açıklamada "Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez." ifadelerini kullandı.

"OĞLUM DA GALATASARAY'A GİTMEMİ ÇOK İSTİYOR"

Sarı-kırmızılı takımda futbol oynayan Okan Buruk, Galatasaray'da teknik adamlık yapamaya hazır olduğunu "Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor." sözleriyle açıkladı.