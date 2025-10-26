Okan Buruk, Galatasaray ile ligde 100. kez kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrılırken, Teknik Direktör Okan Buruk önemli bir başarıyı daha kazandı.

120 MAÇTA 100 GALİBİYET

2022 yılında takımın başına geçen Buruk, Göztepe müsabakasıyla sarı-kırmızılılarla Süper Lig’de 120. maçını oynadı ve 100. galibiyetini elde etti.

Başarılı teknik adam geride kalan karşılaşmalarda 7 mağlubiyet alırken, 13 kez de berabere kaldı.

KAZANDIĞI KUPALAR

52 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray ile Süper Lig’de 3 şampiyonluk yaşarken, 1’er de Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa’yı kazandı.

TARİHE GEÇTİ

Okan Buruk, bir takımın başında ligde 100. galibiyetine en az maçta ulaşan teknik direktör ünvanını elde etti.

Buruk'tan önceki rekor ise sarı-kırmızılıların efsane ismi Fatih Terim'e aitti.