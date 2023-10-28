Okan Buruk: Galatasaray olarak daha iyisini yapmalıyız Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından "Performansları yukarı çıkartmalıyız. Galatasaray olarak daha iyisini yapmalıyız" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Sergio Oliveira'nın attığı golle deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Ligde üst üste 9. kez sahadan galip ayrılan sarı-kırmızı ekip, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Kazanılan üç puanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Bireysel performanslarımız daha iyi olabilirdi"

Buruk, sözlerine şu şekilde başladı:

Bu tür maçlarda rakiplerimizin daha konsantre başlayacağını biliyoruz. Bize göre daha dinlenik, daha çalışmış oluyorlar. Rakibin direnç göstereceğini biliyorduk. Daha çok bize topu verdiler. Bireysel performanslarımız daha iyi olabilirdi. Bu üretkenliği gösteremedik.

"Galatasaray olarak daha iyisini yapmalıyız"

Okan Buruk, seriye devam ettiklerini söyledi.

Oyun boyunca önde oynamaya çalıştık. Rizespor da geçiş oyununu uygulamaya çalıştı. Sahalarında maç kaybetmediler, iyi bir Rizespor vardı. Onları da tebrik ederim. Önemli galibiyet. Üst üste 9 oldu, seriye devam etmek istiyoruz. Bir sonraki maça daha rahat çıkacağız. Dinleneceğiz ve hazırlanma şansımız olacak. Performansları yukarı çıkartmalıyız. Galatasaray olarak daha iyisini yapmalıyız.

"Kendi oyuncularımızı topla buluşturamadıktan sonra ortalar zarar verebiliyor"

Başarılı çalıştırıcı, daha iyisini yapmaları gerektiğini ifade etti.

Çok iyi oyunculara sahibiz ama daha iyisini yapmalıyız. Ceza sahasına giriyoruz ama kendi oyuncularımızı orada topla buluşturamadıktan sonra ortalar zarar verebiliyor.

"İki zor maçın ardından maça başladık"

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Cumhuriyetin 100. yılına girmenin büyük mutluluğunu yaşadıklarını, nice 100 yılları yaşamanın heyecanını duyduğunu belirtti.

Çaykur Rizespor'un kendi sahasında bu sezon hiç kaybetmediğini ifade eden Buruk şunları dedi:

"Bu maçı hedef almış ve hazırlanmış. Biz ise iki zor maçın ardından maça başladık. Oyunun devamında üstüne koyarak gitmeye çalıştık. İkinci yarı oyuncu değişikliği, ceza sahasına yaklaştığımız yerlerde bireysel hatalar, rakibimizin güçlü savunması bizim net gol pozisyonlarını engelledi." diye konuştu.

İki takımın da kazanabileceği anlar olduğuna değinen Buruk, "Attığımız gol sonrası bizim ve rakibin de yakaladığı pozisyonlar vardı. Bizim için kazanmak değerliydi. Dokuz maç üst üste kazandık. Altı maç deplasmanda ve beşini gol yemeden bitirdik. Bu değerli. Rizespor'u da kutluyorum. Maçın sonuna kadar oyunu bırakmadılar." ifadelerini kullandı.

Sezon başı hazırlık yapmayan çok fazla oyuncu olduğunu kaydeden Buruk, şunları söyledi:

"Bir yandan maç oynayıp diğer yandan oyuncu kazanmaya çalışıyoruz"

"Çok sert bir Şampiyonlar Ligi maçları oynuyoruz. Onların devamında kazanma serimizi sürdürmek bizim için çok önemli. İki tarafta yarışımız var. Rizespor deplasmanı her zaman zordur. Burada kazanarak devam etmek önemli. Ziyech'i oyuna soktuk. İkinci yarı başında 3 oyuncu değiştirdik. Bir yandan maç oynayıp diğer yandan oyuncu kazanmaya çalışıyoruz. Bugün performansımız ortalama maç performansıydı. Bireysel olarak bu tür maçlarda, kadro kalitesindeki oyuncular daha iyisini yapmalıydı."

Maçın hakemi Kadir Sağlam'ın kararlarında standart tutturamadığını savunan Buruk, "Faul standartlarını beğenmedim. İki takım içinde beklentiler olmadı. İki takımın itiraz ettiği yerler vardı." şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi maçları sonrası yorgunluk olabileceğine işaret eden Buruk, "Burada da aynı oyuncularla oynadık. Burada kazanarak devam etmek önemli. Şampiyonlar Ligi oynamaktan keyif alıyoruz. Türkiye'yi temsil etmekten, orada olmaktan gurur duyuyoruz. Performans değişikliği Şampiyonlar Ligi maçları sonrası zor olur." değerlendirmesinde bulundu.

Icardi'nin sağlık durumu

Icardi'nin iğne ile oynadığını hatırlatan Buruk, şunları söyledi: