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Okan Buruk, Galatasaray tarihine geçti: 30 galibiyete en kısa sürede ulaştı Abone Olun

Okan Buruk, Galatasaray tarihine geçti: 30 galibiyete en kısa sürede ulaştı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçti. Buruk, 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan ilk teknik direktör oldu.

ensonhaber.com Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı. Galatasaray tarihine geçti Maçın ardından ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpte tarihe geçti. 30 galibiyete en kısa sürede ulaştı Galatasaray'ın başında çıktığı 39 Süper Lig maçının 30'unu kazanan Okan Buruk (5B 4M), Gündüz Kılıç ve Mustafa Denizli'yi (41) geride bırakarak sarı-kırmızılı kulübün tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör oldu. Galatasaray da sosyal medya hesabından, "Kulüp tarihimizin, Süper Lig'de 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan (39 maç) teknik direktörü: OKAN BURUK!" ifadelerini kullandı.



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