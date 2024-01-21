Okan Buruk: Galatasaray tarihinin en iyi performansını gösteriyoruz Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5-1 kazanılan Trabzonspor maçının ardından "Belki ligde Galatasaray tarihinin en iyi performansını gösteriyoruz" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Akyazı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 5-1'lik skorla kazandı.

Sarı-Kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 13 ile 61. dakikalarda Wilfried Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan ve 80 ile 90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Bordo-Mavili takımın golü 79. dakikada Enis Destan'dan geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'u 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Sonlandırma problemlerimiz vardı ama bu kez 5 gol attık"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Maça fena başlamadık. İlk yarının sonlarına doğru 10 dakika iyi değildik. İkinci yarıya başlarken önde oynamamız gerektiğini ve sakin olmamız gerektiğini konuştuk. Sonlandırma problemlerimiz vardı ama bu kez 5 gol attık, Bir de sayılmayan golümüz vardı, 6 gol.

"Trabzonspor deplasmanı zordur"

Trabzon deplasmanının zor olduğundan bahseden Okan Buruk, şunları dedi:

Trabzonspor deplasmanı zordur. Rakip ne kadar eksik olursa olsun üzerimizde zaman zaman baskı kurdular. 2-0'ı bulunca maçı bitirdik. Oyuncularıma teşekkür ederim. Temmuz'dan beri maç oynuyoruz. Çok güvendiğimiz bir kadro var. Zaha'nın performansı, Kaan'ın performansı... Farklı pozisyonlarda denedik.

"Çok sabırsızız, oyuncuları devamlı asıp kesiyoruz"

Buruk, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Çok sabırsızız, oyuncuları devamlı asıp kesiyoruz. Sosyal medyadan çok yapılıyor. Ndombele üzerinden yapıldı geçen hafta. Zaha, Icardı, Sanchez ve Icardi üzerinden bunlar yapıldı. Galatasaraylılar, oyuncularına sahip çıksın. Sabır gerekiyor, çok daha iyi olacağız.

"Büyük maçları kazanıyoruz, geçen senenin şampiyonuyuz"

Büyük maçları kazandıklarını söyleyen Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Maç kaybımız çok az. Bu sene 1 maç kaybettik. Geçen sene 4 maç kaybetmiştik. Büyük takımlara karşı oynamak, konsantre olmak daha başka oluyor. Diğer maçlarda konsantrasyon bazen zor oluyor. Size karşı daha çok kapanan takımlara karşı oyunlar değişik olabiliyor. Büyük maçları kazanıyoruz, geçen senenin şampiyonuyuz.

"Galatasaray tarihinin en iyi performansını gösteriyoruz"

Galatasaray tarihinin en iyi performansını gösterdiklerini belirten Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:

Belki ligde Galatasaray tarihinin en iyi performansını gösteriyoruz. Oyuncularımıza sahip çıkalım. Her geçen gün daha fazla alışıyorlar. Zaha attığı gollerin dışında savunmada iki golü önleyen hamleler yaptı.

"Şampiyonluk yolunda hep beraber doğru bir yürüyüş yapacağız"

Şampiyonluk yolunda yürüyeceklerini belirten Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Bu tür oyunculara sahip olduğumuz için şanslıyız. Sürekli ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Geçen sene Başakşehir maçından sonra havaya girmiştik. Taraftarın desteğiyle yine başarılara ulaşacağız. Bizim kenetlenmeye ihtiyacımız var. Camianın kenetlenmeye ihtiyacı var. Şampiyonluk yolunda hep beraber doğru bir yürüyüş yapacağız. Herkesi bu yürüyüşe davet ediyorum.

"Maç öncesi böyle bir skor olacağını kimse beklemezdi"

Okan Buruk, karşılaşma sonrası basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.

Buruk, sadece sahaya odaklandıklarını belirterek, şu şekilde konuştu: