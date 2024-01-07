Okan Buruk: Galatasaray'a saldırıyorlar Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0'lık skorla kazandıkları Konyaspor maçının ardından "Takımın üzerinde çok fazla olumsuz şeyler söylenmeye çalışıldı. Oyuncular ve biz çok mutluyuz. Takım içinden farklı şeyler yansıtılmaya çalışılıyor" dedi.

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Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'ın ilk golünü 63. dakikada eski Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı kaydetti. İkinci golü 90. dakikada Wilfried Zaha kaydetti. Skoru belirleyen gol ise 90+3. dakikada yine Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Takım içinden farklı şeyler yansıtılmaya çalışılıyor"

Buruk, sözlerine şu şekilde başladı:

Yürüyüşümüz sürüyor. Galatasaray tarihinin en iyi başlangıcını yapmış takımız. Burada inanmış insanların payı çok büyük. Takımın üzerinde çok fazla olumsuz şeyler söylenmeye çalışıldı. Oyuncular ve biz çok mutluyuz. Takım içinden farklı şeyler yansıtılmaya çalışılıyor.

"İçeride sarılıyoruz, bunu dışarıda da göstereceğiz"

Yönetimin sürekli yanlarında olduğunu söyleyen Okan Buruk, şunları dedi:

Galatasaray yönetimi, Galatasaray birbirine ne kadar çok sarılırsa, buradan daha güçlü çıkacağız. Erden Bey sürekli yanımızda. Bizi karıştırmaya çalışacaklar, bunu net gördük. İçeride sarılıyoruz, bunu dışarıda da göstereceğiz.

"Eksik olarak görmüyoruz, tam takımdık"

Okan Buruk önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maç öncesi iyi bir 11'e sahip olduğumuzu, kulübeden gelecek oyuncularımızın olduğunu söyledim. 30'a yakın şut attık, hücumda birçok şeyi iyi yaptık. İkinci yarı rakibe pozisyonlar verdik. Konyaspor'un tehlikeli takım olduğunu gördük. Eksik olarak görmüyoruz, tam takımdık. Seyircimiz belli bir dakikadan sonra bize daha çok katıldı, bu da bizi öne doğru itti. Önemli bir galibiyet aldık. Bu bize moral oldu.

"Ndombele ilk yarı topu öne taşıdı, rakipten toplar kazandı"

Tanguy Ndombele'ye övgülerde bulunan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı: