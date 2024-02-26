Okan Buruk: Galatasaray'ın son düzlükteki gücünü biliyoruz Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor galibiyetinin ardından, "İki senedir Fenerbahçe ile çekişmemiz çok yakın geçiyor. İki takımın da puan kaybına tahammülü yok. Son düzlüğe girdik. Galatasaray'ın son düzlükteki gücünü, bundan önceki kazandığı şampiyonlukları biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Antalyaspor'un iyi oynadığını söylemiştik. Belki defansif zaafları olan bir takım. Ofansif olarak toplu oyunda iyiler. Ekstra iyi işler yaptılar. Bizim maç başlangıcımız düşüktü. Maç kaybettikten sonra yeni bir maça çıkmak zor oluyor. Eksiklerimiz var, istediğimiz gibi başlamadık. İlk golü bulduk, 2-0 yapsak çok başka maç olurdu. İkinci yarı penaltı ile maçı bitirebilirdik. İkinci yarı daha iyiydik. Son iki maçtaki sıkıntımız kaptırdığımız toplar. İlk yarı yediğimiz golden önce ortaya oynamayı denedik, rakip orayı kapattı. Sparta Prag maçında 3 golü top kayıpları sonrası yedik. En büyük sıkıntımız yine geriden oyun kurarken top kayıpları" dedi.

"Galatasaray'ın son düzlükteki gücünü biliyoruz"

50 yaşındaki başarılı teknik adam, "Liderliği geri aldık, hedefimiz kazanarak devam etmek. Üç gün sonra kupa maçı, sonra deplasmanda Beşiktaş derbisi var. İç sahada taraftarla çok güçlü şekilde oynuyoruz. Genel olarak galibiyet yüzdemiz çok fazla. Kazanmak için oynuyoruz. İki senedir Fenerbahçe ile çekişmemiz çok yakın geçiyor. İki takımın da puan kaybına tahammülü yok. Son düzlüğe girdik. Galatasaray'ın son düzlükteki gücünü, bundan önceki kazandığı şampiyonlukları biliyoruz. İnşallah bir şampiyonluk daha kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.