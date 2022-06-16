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    Okan Buruk: Galatasaray'la görüşmedim

    Galatasaray'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Okan Buruk, açıklama yaptı.
    • 16.06.2022 - 12:14
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    Okan Buruk: Galatasaray'la görüşmedim

    11 Haziran'da Eşref Hamamcıoğlu'na karşı kazanan Dursun Özbek, Galatasaray 'da Burak Elmas'ın yerine başkanlık koltuğuna oturdu.

    Domenec Torrent'le yola devam etmesi beklenmeyen sarı-kırmızılıların patronunun takımı kime emanet edeceği ise merak konusuydu.

    "Galatasaray'la görüşmedim"

    Masada özellikle Okan Buruk ve Marco Rose ismi yer alırken, Okan hoca Fanatik'e konuştu.

    Tecrübeli çalıştırıcı henüz Galatasaray'la herhangi bir görüşme yapmadığını açıkladı.

    Okan hoca hatırlanacağı üzere 2020-2021 sezonunda Medipol Başakşehir'le, Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

    Okan Buruk: Galatasaray la görüşmedim #1


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