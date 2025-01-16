Okan Buruk, Göztepe'nin yıldızını istedi

Bu sezon Süper Lig’in dikkat çeken isimlerinden Romulo, Galatasaray’ın transfer listesine girdi.
Göztepe’de kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk’un ilgisini çekti.
GÖZTEPE OPSİYONU KULLANABİLİR
Romulo’nun bonservisi, Brezilya ekibi Athletico Paranaense’de bulunuyor. Göztepe, 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma hakkına sahip.
Eğer İzmir temsilcisi bu hakkı kullanırsa, Galatasaray’ın transfer girişimi zora girebilir.
OKAN BURUK’UN GÖZDESİ
Okan Buruk, çift forvetli sistemine son derece uygun olduğunu düşündüğü Romulo’nun transferi için yönetime talepte bulundu.
22 yaşındaki oyuncu, bu sezon Göztepe formasıyla 18 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek büyük beğeni topladı.
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