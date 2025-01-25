Okan Buruk: Gözümüz Fenerbahçe maçının hakeminde

Haber Merkezi

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Okan Buruk'un öğrencileri, 22. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan bulduğu golle öne geçti.

Karşılaşmanın devamında başka gol olmazken Galatasaray, 3 puana tek golle ulaştı.

Müsabakanın ardından ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"GOL NEDEN İPTAL OLDU ANLAMADIK"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

İkinci yarıyı daha rahat oynadık. İkinci yarı daha net pozisyonlara girdik. İkinci golü bulduk ama neden iptal oldu, anlamadık. Barış ofsayt değil. Abdülkerim'den ofsayt çizgisi değildi. Net baktık. Ofsayt değildi. Gol verilmesini bekliyorduk. Bu pozisyonu seyredenler de aynı şeyi söyleyecekler. Abdülkerim oyun içinde değildi, Barış'a yakın değildi. Gol beklentimiz vardı. Bir golümüz verilmedi. Onun dışında pozisyonlarımız vardı. İlk yarı durgunduk. Bir önceki maçın etkileri oldu. Yorgunluk, moral bozukluğu... Genel olarak iyi savunma yaptık, pozisyon vermedik. Rakibimizin kaleyi tutan şutu olmayabilir. Gol beklentimiz yüksekti. Pozisyonlara girdik. Gol yememek önemliydi. Herkes bunu söylüyor. Gol şansı vermedik, gol yemedik. Takım savunması adına sevindirici. İkinci golü atıp maçı bitirebilirdik. Yorgunluklar başladı, değişiklikler yaptık. Sara uzun süre sonra ilk defa oynadı. Ahmed Kutucu ilk maçına çıktı. Bir de stresli bir maça girdi. Ondan da beklentimiz çok yüksek. Oyuna sokamadığımız oyuncular da var. Üst üste maçlar oynuyoruz. Farkı 9'a çıkardık.

"GÖZÜMÜZ FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİNDE"

Fenerbahçe maçının hakemi hakkında konuşan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Yarınki maçı seyredeceğiz. Göztepe gibi Avrupa yolunda bir takım, bize ve Beşiktaş'a karşı iyi oynadılar. Zorlu maç olacak. Son 2 haftanın hakem kararlarına bakınca; MHK yapısı değişti. Yabancı VAR hakemlerinin performansı düşük. Rakibimizin maçında da bunu net gördük. Gözümüz bu maçta, bu maçın hakeminde, VAR hakeminde olacak. TV başında bu maçı izleyeceğiz.

"MUSLERA UMARIM KUPA İLE BİTİRİR"

Fernando Muslera ile ilgili Buruk, şu şekilde konuştu:

Muslera'nın yabancı oyuncu olarak bu sayıya ulaşması çok önemli. Bülent Korkmaz yaşan bir efsane, onun sayısını geçmek önemli. Bu maça denk gelmesi, takım arkadaşlarının desteği, son maçtan sonra bunu yaşamak, maçı gol yemeden kapatmak... Muslera adına güzel bir gündü. Rekoru anlamlı bir günde kırdı. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, maçta bizi desteklediler. Onlarla birlikte önemli başarılara imza atacağız. Muslera umarım bir kupa kazanarak bu sezonu bitirir.

"PERŞEMBE GECESİ UMARIM TÜRK FUTBOLU İÇİN GÜZEL OLUR"

UEFA Avrupa Ligi maçları hakkında Buruk, şu görüşü paylaştı: