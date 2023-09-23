Okan Buruk: Hakem, Zahayı yüzüğünden dolayı oyuna almadığı için gol yedik Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maç sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 6. hafta maçında Galatasaray ve Başakşehir düellosu yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, Hakim Ziyech ve Mauro Icardi'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Başakşehir'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

"Zaha'nın parmağındaki yüzük sebebiyle gol yedik"

Başarılı teknik adam şunları dedi:

"Zor bir deplasmanda kazandık. Kendi adımıza, kendi oyunumuzu oynamak istedik. Daha dikine bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne geçtik, daha farklı olabilirdi. Maçın genelinde üstündük. Şanssız bir gol yedik, oyuncu değiştiremedik. Ziyech çıkarken, Zaha'yı oyuna alıyorduk. Parmağında yüzük varmış, hemen giremedi. Kerem de kendi bölgesine gelirken, golü yedik. Abdülkerim Bardakçı solda iyi oynadı. Hakim Ziyech 10 numarada çok iyi oynadı. 3 puanın yanı sıra bunu da gördük. Kaan Ayhan da girdikten sonra Davinson Sanchez ile iyi 2'li oldu."

"Bütün oyuncuları hazır hale getirmeye çalışıyorum"

"Yine lider durumdayız." diyerek sözlerini sürdüren Buruk, "Stadımız doluyor. İnanılmaz ilgi var. Taraftar mutlu, ben de mutluyum. Kulüp transferler için çok fedakarlık yapıyor. Hep beraber kurduk, saha kısmı bana ait. Ben de en iyisini yapmaya, bütün oyuncuları hazır hale getirmeye çalışıyorum." dedi.

"Mauro Icardi sembol oldu"

Okan Buruk, "Transfer dönemizi uzun ve zor geçiyor. Bir taraftan yarışıyoruz. Galatasaray iyi ve güçlü gidiyor. Kazanmaya devam edeceğiz. Sokakta, her yerde insanlar mutlu. Mauro Icardi sembol oldu. Bunları görünce, bir senede Galatasaray'ın bambaşka yere geldiğini görüyoruz. Ben de işin başındaki insan olarak çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Bize düşen Montella’ya destek olmak"

Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella için ise Okan Buruk, "Bir değişim oldu. Ülkemiz için, milli takım için hayırlı olsun. Önemli bir şansımız var. Grupta kaybetmiş bir şeyimiz yok. Yüzde 90 o gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Çıkma olasılığımız çok yüksek. Ülkemiz için hayırlı olsun, inşallah Avrupa Şampiyonası’na ülkemizi götürür. Yeni hocamız Montella’ya başarılar dilemek istiyorum. Böyle bir karar verildi. Bize düşen destek olmak. Milli takıma birçok oyuncu veriyoruz. Hocamıza destek olacağız" açıklamasında bulundu.

"Icardi en iyisini yapmaya çalışıyor"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin performansının sorulması üzerine Buruk şunları söyledi: