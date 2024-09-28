Okan Buruk hakeme kızdı, fikstürü eleştirdi

Haber Merkezi

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada bu avantajını koruyamayarak puan kaybı yaşadı. Galatasaray’ın gollerini Victor Osimhen (2) ve Mauro Icardi kaydederken, Kasımpaşa’nın gollerini Mamadou Fall, Haris Hajradinovic ve Nuno da Costa attı.

"SİZİ SIKIŞTIRALIM, SAKATLAYALIM, AVRUPA MAÇINA EKSİK GİDİN"

Mücadeleye ilişkin Okan Buruk, fikstürü eleştirdi:

Bugün maça başladığımız 11'de en büyük korkularımızdan biri sakatlıktı. Zaten Osimhen'de bu oldu. Geçen hafta da söylemiştim. Çarşamba oynuyoruz, bir sonraki maçımız perşembe bize cumartesi maç konuluyor. Maç planlama bize şunu diyor, 'Sizi sıkıştıralım, sakatlayalım bir sonraki Avrupa maçına eksik gidin.' Yaptığımız rotasyon sakatlık korkusundan dolayıydı. Maça başlangıcımız iyiydi. İlk yarıda gol yemeden devreye girseydik daha iyi olabilirdi. İkinci yarı giren oyuncular Kaan dışında etkili olamadı. Oyunun devamında rakip kaleye tam olarak gidemedik. Net pozisyonlar vermesek de savunmamız arkaya kaçmaya başladı. Oyunu kendi istediğimiz oyundan dışarıya çıkarttı.

"OYUNCU ZIPLADIKTAN SONRA HAZIR OL'A MI GEÇECEK"

Puan kaybı ve penaltı pozisyonuna ilişkin Okan Buruk şunları söyledi:

Penaltı ayrı bir dosya. Bu senenin dosyalarından biri Galatasaray'a verilen penaltılar. Bu oyuncu ne yapacak? Bize gelip anlatan hakem hocalarının söyledikleri ya da bizim gördüklerimiz yanlış. Burada oyuncu ne yapabilir? Havaya zıpladıktan sonra hazır ola mı geçecek? Bu penaltıysa ve VAR çağırıyorsa, ben bunu vermem penaltı olarak başkasının lehine olsa da. Maçtan sonra orta hakem bana penaltı diyemedi. Çarpma var dedi, kolu açıktı dedi. Maça rakibi ortak ettiler. Kendi hatalarımı biliyorum. Bu da bize ders oldu. Oyuncularım ve ben bu maçtan bir şeyler çıkaracağız. Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu oyuncularıma anlatacağım. Daha iyi anlamamız gerekiyor. Bu benim sorumluluğunda. Top rakipteyken iki oyunu da oynayamadık. Bunu çözmemiz gerekiyor. Form durumu yüksek Galatasaray vardı. Sakatlık riskini engellemek için bazı oyuncuları dinlendirdik. Oyunu daha iyi bitirmemiz gerekiyordu. Puan kaybı bizim için sürpriz oldu.