Okan Buruk: Hakemin verdiği bütün kararlar Galatasaray'ın aleyhineydi

Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibine 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, Giresunspor'u konuk etti.

Mücadelenin eksik olmadığı maçta Galatasaray istediğini alamayarak rakibine 1-0 kaybetti.

Bu skorun ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

"Maçta çok az ürettik"

Buruk'un maç hakkındaki yorumları şu şekilde:

"Öncelikle Giresunspor'u tebrik ederim. Çok iyi mücadele ettiler. Açıkçası bu maçı, maç öncesinden biliyorduk. Giresunspor'un sert bir defans yapacağını, bekleyeceğini biliyorduk. Bizim hareketli olmamız ve kenarları iyi kullanmamız önemliydi. Ceza sahası çevresine yaklaştık ama ortalarımız kötüydü, seçimlerimiz kötüydü. Kötü ortalar yaptık. Bu tür maçlarda özellikle kenar hücumları lazım, bugün beklerin hücum performansı bizi tatmin etmedi. Ön taraftaki performanslarımız düşük kaldı. Daha çok bizde kaldı top, rakibi kendi sahasına yıktık, böyle bir oyun oldu. Daha çok pozisyon üretmemiz lazımdı. Son paslar kalitesiz olunca üretemedik. Gomis ile başladık ikinci yarıya, iki tane forvetle gelecek ortalara daha net ulaşalım diye. Çok bu anlamda üretken değildik. Oyun bizdeydi, rakibin 2-3 yarı sahayı geçti. Bireysel bir hata, takım demoralize oldu. 0-0 gitse, daha yüksek bir moralle son 10-15 dakikada golü bulma şansımız artabilirdi. Bireysel bir hata bizi aşağıya çekti. Hücum hamleleri yaptık ama çok az ürettik.





"Hakem çok yanlış kararlar verdi"

Bizim açımızdan verdiği bütün kararlarla Galatasaray aleyhine sahada olan bir hakem vardı. Faulleri vermedi, oyunu hızlandırmadı. Çok tecrübesi olmadığı için oyunu hızlandırma anlamında sınıfta kaldı. Çok yanlış kararlar verdi. 3 kere avantajı kesti. Süper Lig kalitesinin altında bir hakemdi. Bu ligin kalitesinin artırmak için burada oyunu oynatabilecek hakemlere ihtiyaç var. Bu seviyenin altında, kötü bir yönetim vardı.





"Yeni hamleler yapabiliriz"

Biz yeni oluşan bir takımız. Bugün de birçok arkadaşımız sonradan girdi. Birçok mevkiide değişiklik oldu. Oluşan bir takımız, yeni bir oluşum içindeyiz. Eksikleri görüyoruz, bunları düzeltmek için yeni hamleler yapabiliriz.

Çok uzun bir maraton var, bir maç kaybettik. Biz yine şampiyonluk yarışının içinde olacağız. Bugün bir istemediğimiz bir sonuç oldu ama bundan sonra bunu telafi edeceğiz"