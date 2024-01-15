Okan Buruk: Hakemler her yerde farklı karar veriyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor galibiyetinin ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

ensonhaber.com

Galatasaray, Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Nelsson ve 85. dakikada penaltıdan Dries Mertens atarken konuk takımın tek sayısını 57. dakikada Boa Morte kaydetti.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Kayserispor adına Bahoken penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla puanını 51 yapan ve lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Galatasaray ligdeki bir sonraki maçında Trabzonspor deplasmanına gidecek.

29 puanda kalan Kayserispor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

Okan Buruk: Hakemler her yerde farklı karar veriyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Zorlu bir maç geçti. Daha rahat bir maç bekliyordum. Sivasspor maçı sonrası reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Oyun içerisinde zaman zaman kendimizi çok sıktık, oyuncularımız rahat değildi. Rakibiniz de kazanmış, bunun baskıları oluyor" ifadelerini kullanan Okan Buruk, "2-0'ı bulduk ama iptal edilen golün dünyanın neresinde olsun verileceğini düşünüyorum. Bir tek Türkiye'de verilmez. Hakem çok yakındı, faul olduğunu düşünmüyorum. Hakemler her yerde farklı karar veriyor. Bu faulse her maç 500 faul olur. VAR'dan dönmüyorsa sorgulamak lazım. VAR'ı da sorgulamak lazım" ifadelerini kullandı.

50 yaşındaki teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: