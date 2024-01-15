Galatasaray, Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Nelsson ve 85. dakikada penaltıdan Dries Mertens atarken konuk takımın tek sayısını 57. dakikada Boa Morte kaydetti.
Karşılaşmanın 45. dakikasında Kayserispor adına Bahoken penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonuçla puanını 51 yapan ve lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Galatasaray ligdeki bir sonraki maçında Trabzonspor deplasmanına gidecek.
29 puanda kalan Kayserispor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.
Okan Buruk: Hakemler her yerde farklı karar veriyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"Zorlu bir maç geçti. Daha rahat bir maç bekliyordum. Sivasspor maçı sonrası reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Oyun içerisinde zaman zaman kendimizi çok sıktık, oyuncularımız rahat değildi. Rakibiniz de kazanmış, bunun baskıları oluyor" ifadelerini kullanan Okan Buruk, "2-0'ı bulduk ama iptal edilen golün dünyanın neresinde olsun verileceğini düşünüyorum. Bir tek Türkiye'de verilmez. Hakem çok yakındı, faul olduğunu düşünmüyorum. Hakemler her yerde farklı karar veriyor. Bu faulse her maç 500 faul olur. VAR'dan dönmüyorsa sorgulamak lazım. VAR'ı da sorgulamak lazım" ifadelerini kullandı.
50 yaşındaki teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu pozisyona faul veriyorsanız, penaltı olsa verecek misiniz? Verilmeyecekti. Bunları sorgulamak gerekiyor. Hafta hafta devamlı bunları yaşıyoruz. Bundan sıkıldık. Daha adil olunmalı. Aleyhimize penaltı verildi, ses çıkarmıyoruz çünkü penaltı. Son attığımız penaltı da doğru. Ama 2-0 olsa maçın gidişatı değişecekti. Galatasaray olarak bunları çok yaşamaya başladık. Birçok takım mutsuz, sadece Galatasaray değil. Hakemlerin daha iyi olması lazım. VAR'ın daha iyi olması lazım, 1. Lig'de de sıkıntılar var. VAR'ın kadrosu arttırıldı, orada da demek mutsuzluk var. TFF iyi niyetle bir şey yapmaya çalışıyorlar, onlar da geliştirmeye çalışıyor. Bundan farklı bir şey düşünmüyorum ama bir türlü olmuyor.
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