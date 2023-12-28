Okan Buruk: Hakemler oyuncuları korumalı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçından önce konuştu. Buruk, "Icardi'nin yüzünde kırık oluştu. 3 ayrı darbe aldı. Tekrar söylemek istiyorum, hakemler de oyuncuları korumalı. Hakemler korumazsa bu tür kırıkların oluşması gayet normal" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak.

29 Aralık Cuma akşamı saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'ndaki mücadelede Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Dev müsabaka öncesinde ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Kendi kalitemizin üstüne çıkmak ve kazanmak istiyoruz"

Buruk sözlerine şu şekilde başladı:

Üst üste iki derbi... Böyle daha aralıklı olsa daha güzel olabilirdi. İlk maçta istenen ofansif anlamda beklentinin altında kaldık. Artık herkes bu derbiye odaklandı. Biz kendi oyunumuzu oynadık ilk maçta. Deplasmanda da olsak yine kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Çok fazla üretemedik. Kendi açımızdan tam tatmin olamadık. Bu maçın hikayesi daha farklı. Güzel bir stadyum, güzel bir atmosfer. Yaptığımız organizasyona yakışır şekilde yer almalıyız. Hem futbolla hem saha içindeki davranışlarla seyir zevki yüksek bir maç olur. Lig maçında da ofansif kadrolar vardı ama üretkenlik azdı. İki takım için de kupayı kazanmak ön planda. Biz ara yapmayacağız. Diğer takımlar dinlenirken, ligdeki ilk iki takım maç yapıyor. Ligdeki ilk iki takım yorgunluk çekiyor. Hakim Ziyech'in ağrısı vardı, zorlayıp daha kötü olsun istemedik. Davinson'un, Sergio'nun tedavisi sürüyor. Diğer oyuncular hazır. İstekliler. Kendi kalitemizin üstüne çıkmak ve kazanmak istiyoruz.

"Son maçta 2-3 tane farklı darbe aldı"

Mauro Icardi hakkında konuşan Okan Buruk, şunları dedi:

Icardi'de kırık oldu. Maskeyle sahada yer almak istedi. Kararı yarın vereceğiz. Doktor son kontrolü yapacak. Son maçta 2-3 tane farklı darbe aldı. Birinde kırık oldu. Burnunda da problem var. Antrenmanda yer aldı, yarın net kararı vereceğiz.

"Türkiye'yi temsil eden bir maç olsun"

Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

İki büyük takım, tarihinde çok fazla kupası olan iki takımın finali. Süper Kupa'yı istiyoruz. Kupa kazanmak en büyük hedefimiz. Şampiyonluğu kazandık. Şimdi bu kupayı kazanmak için buradayız. Son maçtan sonra beklenti daha yüksek bizden. Çok güzel bir atmosfer var burada. Stadyum, saha çok güzel. Bu da maça olumlu yansıyacaktır. Futbol olarak daha yukarı çıktığımız bir maç olsun. Biz hocalar olarak bunu çok istiyoruz ama sahada oyun çıkmayabiliyor. Yarınki maç daha farklı olacak. En önemlisi Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türkiye'yi temsil eden bir maç olsun. Keşke burada rakibimizle beraber oturabilseydik. Onların böyle bir kararı oldu. Futbolun öne çıktığı bir derbi olur ve kazanırız.

"Fenerbahçe uzun topla çıkmayı tercih etti"

Fenerbahçe'nin maçta çok geride beklediği ifade eden Buruk, şu sözleri sarf etti:

Bayern Münih'e karşı önde bastık, Fenerbahçe'ye de. Fenerbahçe uzun topla çıkmayı tercih etti. Pasla çıkmadı. Oyun kurduk geriden, ilk yarı çok müsaade ettiler. İkinci yarıda oyuncu değişikliğiyle önde baskı kurmaya çalıştılar. İlk yarı yüzde 60'ın üzerinde top bizdeydi. Fenerbahçe beklediğimizden daha geride bekledi. Biz de, rakibimiz de benzer 4'lüyle çıktı. Galatasaray'da iki stoper ve Torreira dışında defansif oyuncu yoktu. Bireysel beceriye kalıyor iş. Bu işte iki takım da altında kaldı beklentinin. Bu da hem fazla mücadele hem istatistiksel olarak iyi bir şey çıkmadı. Yarın daha iyisini yapmayı hedefliyoruz. Takımların yarın daha rahat olacağını düşünüyorum. Bizim, sizin, taraftarın oluşturduğu baskı çok fazla. Kaybetmemek istemiyor oyuncular. Geçen sene bunu görmedik. Çok rahat oyunla 3'er 0'lık galibiyetler aldık. Fenerbahçe, kendi sahasında olmasına rağmen daha temkinli oynadı. Bu bir strateji. Buna göre hamleler yapılıyor. Bizim stratejimiz yine aynı olacak.

"Hakemlerden oyuncuları daha çok korumalarını isteyeceğim"

Hakemlerin oyuncuları koruması gerektiğini söyleyen Okan Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:

Icardi'nin yüzünde kırık oluştu. 3 ayrı darbe aldı. Tekrar söylemek istiyorum, hakemler de oyuncuları korumalı. Hakemler korumazsa bu tür kırıkların oluşması gayet normal. Hakemlerden oyuncuları daha çok korumalarını isteyeceğim. Hakemlere karşı yapılan bir saldırı oldu, hepimiz birleştik, koruduk, yanlarında olduk. Hakemler de oyuncuları saha içinde korumak zorunda. Icardi bizimle antrenmana çıktı. Yarın karar vereceğiz oynayıp oynamamasına...

"Fred'in gelmesiyle işler değişecektir"

Fred'in işleri değiştireceğini söyleyen Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Maç öncesi rakibimizin birçok rakibi karşılama analizini yaptık. Tekli mi, ikili mi, 4-2-3-1 mi, direkt adam adama mı analizleri yaptık. Bizim kadar agresif olmasa da ön alan baskısı yapıyorlar. Bize karşı ilk yarıda geride beklediler. Oyun kurulumunda biz oyun kurmaya çalıştık. İkinci devrede daha farklı bir diziliş vardı. Yarın daha farklı bir şey çıkabilir. İyi ayakları ve formda oyuncuları düşünüyoruz. İki yönlü oyuncular düşünüyoruz. Kerem Demirbay, Kaan yapabiliyor. Kerem geldiğinden beri daha agresif, daha çok top kazanan oyuncu oldu. Mertens alanları iyi kullanan, etkili kullanan bir oyuncu. Geçiş oyununda da zaman zaman kullanıyoruz. Oyun kurmada iyi işler yapıyor. Fred'in gelmesiyle işler değişecektir. İrfan da öyle bir oyuncu ama Fred daha mobil, daha gezen, daha bloklar arasında oynayabilen oyuncu. Farklılık getirecektir. Bizim için bu orta sahadaki boşluk zaman zaman avantaj olacaktır. Orta sahayı daha rahat geçebiliriz. Oyun daha çok değişecektir yarın.

"Fenerbahçeli oyuncular sürekli hakemin başındaydı diyebilirim"

İsmail Kartal'a yanıt veren Buruk, şunları dedi:

Çok şey söyleyebilirim. Fenerbahçeli oyuncular sürekli hakemin başındaydı diyebilirim. Oyunculara saygı duymak lazım. Fenerbahçeli oyuncuların saha içerisindeki hareketlerine, hepsine saygı duyuyorum. Bizim oyuncularımıza da saygı duyulmalı. Hepsi üst düzey oyuncular. Oyuncuları suçlamak yerine iki takım oyuncusunu da korumalı, saygı duymalıyız. Oyunculara baskı kurdukça oyun kaliteleri daha geriye gidiyor. Hem Fenerbahçeli hem Galatasaraylı oyunculara sahip çıkalım, sahada iyi niyetle işler yapacaklardır. İki takım oyuncularını da destekleyici konuşmak istiyorum.

"Penaltılara en çok Muslera çalıştı"

Buruk ayrıca şu açıklamayı yaptı:

Biz genelde Şampiyonlar Ligi oynadığımız için, Şampiyonlar Ligi'nde her maçta sahada antrenman yapılır, taktik bir çalışma olmaz. İnsanların göreceği yerde taktiksel çalışma yapılmaz. Penaltılara en çok Muslera çalıştı. Çok formdaydı. Tabii ki çalışılır böyle maçlar öncesinde. Ancak Muslera her şeyi kurtardı ve takımın moralini bozdu.

"Çok büyük bir maç olacak"

Fernando Muslera ise sözlerine şöyle başladı:

Bizim için şüphesiz ki Galatasaray her zaman en yukarıda olmalıdır. Yarın bir kere daha bu finalde bir kupa için mücadele edeceğiz. Hepimiz çok mutluyuz. Uzun bir yıl oldu bizim için. Birçok an yaşandı. Bu yılın sonunda bir kupa daha eklemek için büyük bir gurur olacak. Çok büyük bir maç olacak. Başarılı olmak, kazanmak istiyoruz. Bunun için hazırlandık.

"16 tane kupa kazandım"

Galatasaray'da 16 kupa kazandığını belirten Muslera, şunları dedi: