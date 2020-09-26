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    Okan Buruk: Hedefi olmayanlarla devam etmeyeceğiz

    3 maçtan 0 puanla ayrılan ve henüz gol atma başarısı gösteremeyen Başakşehir'de değişim rüzgarları esiyor. Teknik direktör Okan Buruk maç sonrası röportajında sorumlunun kendisi olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2020 - 08:44
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    Okan Buruk: Hedefi olmayanlarla devam etmeyeceğiz

    Süper Lig'in geride kalan 3 haftasında henüz puanla tanışamayan Başakşehir'de Okan Buruk, maç sonu yaptığı açıklamada "Kadromuzda değişiklikler yapacağız. Sezona başladığımız bazı oyuncularla da bu sene gördükten sonra yolları ayırmamız gerekecek. Üzüntülüyüm, oyuncularıma da söyledim. Bu işin en başta sorumlusu benim, bu takımı aynı şekilde devam ettiren, onlara güvenen, sorumlu benim. Onlara düşen kendilerini toparlamaları." ifadelerini kullandı.

    Okan Buruk: Hedefi olmayanlarla devam etmeyeceğiz #1

    "ÇOK FAZLA HEDEFİ OLMAYAN OYUNCULARLA DEVAM ETMEYECEĞİZ"

    Takımda değişimden yana olmasa da bazen gerekli olduğunu belirten Buruk, "En başta sorumluluk bana ait. Oyuncularımın da onlara duyduğum güvenin karşılığını vermesi lazım. Bazen değişim de ihtiyaç oluyor. Ben bu değişime çok sıcak bakmıyordum, şampiyon olan bir takımdık ama çok fazla hedefi olmayan oyuncularla devam etmeyeceğiz." diye konuştu.

    Okan Buruk: Hedefi olmayanlarla devam etmeyeceğiz #2

    BU SÖZLER RAKİPLERİ HEYECANLANDIRDI

    Bu sözlerin ardından sosyal medyada kullanıcılar son dönemde performansı bir hayli düşen Edin Visca'nın takımdan ayrılacağını düşünerek tecrübeli futbolcuyu takımlarına davet etti. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar Bosna Hersekli isim için bir hayli istekli görünüyor.

    Okan Buruk: Hedefi olmayanlarla devam etmeyeceğiz #3

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