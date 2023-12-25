Okan Buruk: Hedefimiz iyi bir oyun ile Süper Kupa'yı kazanmak

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla zirveyi paylaşan iki takım da puanını 44 yaptı.

Müsabakanın ardından ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı törende basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Maçın futbolseverleri tatmin etmediğinin farkındayız"

Buruk, şu şekilde konuştu:

"Hedefimiz iyi bir oyun ile Süper Kupa'yı kazanmak olacak"

29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa müsabakasının lig maçına göre daha az baskılı olacağına dikkat çeken Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Her maça hazırlanırken ona göre hazırlanıyoruz. Oyuncu tercihlerimiz değişebilir ama rakibimize göre hazırlanmamız gerekiyor. Önceki maçta karşılaştığımız Karagümrük maçını baz alamayız. Derbi müsabakası yapıyoruz sonuçta. Bugüne dek bu tarz gerilimi yüksek maçlarda çok oynamış oyuncuları tercih etmeye çalıştık. Takım olarak istediklerimizi yapmaya çalıştık aslında. Ama sahaya çıkan iki takım oyuncuları da kendi performanslarının daha altında kaldılar diyebilirim. İki takım adına da hücum organizasyonlarının yetersiz olması bu maçın kısır geçmesine sebep oldu. Baskı altında oyuncular kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Biz takım olarak genel olarak rakibimize hiç kaleyi bulan şuta izin vermedik. Bu kapsamda savunma anlamında deplasmanda oynamamıza rağmen başarılı bir görüntü verdik diyebilirim. Süper Kupa maçı çok daha farklı bir havada geçecektir. Baskının daha az olduğu bir maç olacak. Hedefimiz iyi bir oyun ile Süper Kupa'yı kazanmak olacak.