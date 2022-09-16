Okan Buruk: Hedefimiz lider ve şampiyon olmak

2-1 kazanılan Konyaspor mücadelesi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray, evinde Konyaspor'u konuk etti. Mücadele 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi ve bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar liderliğe yükseldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazanılan Konyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"3'te 3 yaptık ve mutluyuz"

Maç hakkında yorumlarda bulunan Okan Buruk, "Çok organize bir takıma karşı oynadık. Üç ayağı iyi orta saha ile başladılar. Bizim de dinamizmimiz olmayınca, çok rahat paslarla bizi geçtiler. Bu istemediğimiz bir şey. Golü bulduk, baskıyla devam etmek, istiyorduk ama kolay paslarla geçildik. 3 puan, lider bitirmek ve gol yememiş takıma goller attık. Ligin liderini yendik. Geçen hafta daha mutluydum. Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Hücumda daha iyi işler yapabilirdik. Top bizdeyken daha iyi işler yapabilirdik. Milli arada eksiklerimizi gidereceğiz. 3'te 3 yaptık ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.





"Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Galatasaray"

Şampiyonluk hakkında konuşan Buruk, "Hedefimiz lider olmak ve şampiyon olmak. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Galatasaray. Avrupa'da kupa kazanmış takım Galatasaray. Galatasaray'ın genlerinde şampiyonluk var. Zorlu da bir fikstürü geçtik. yeni oluşan bir takım olarak, iyi bir yerdeyiz. Oyun olarak çok daha fazla gelişmemiz gerekiyor. Şampiyonluk yarışı içerisinde olmak için elimizden geleni yapacağız. Uzun süre sonra lider olduk. Dışarıda bir heyecan var. Taraftarın bu heyecanını devam ettireceğiz. Birçok takım şampiyonluk bekliyor. Son yılların en çetin lig yarışı geçecek. Adana Demirspor, Konyaspor, Başakşehir gibi birçok takım da üst sıralar için mücadele edecek." dedi.





"Oğlumun hayali, Galatasaray teknik direktörü olmamdı"

Oğlunun Galatasaray hayalinden bahseden Okan Buruk, "Oğlumun hayali, Galatasaray teknik direktörü olmamdı. Hep birlikte onun hayalini yaşıyoruz. Mutluluğunu gözlerinden görüyorum. Benim için çok duygusal. Seyircinin ona verdiği destek... Zor bir dönemden geçtik, onun mutluluğunu görmek beni çok mutlu ediyor." açıklamalarıyla sözlerini noktaladı.