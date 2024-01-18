Okan Buruk: Hedefimiz Trabzonspor'u yenerek yolumuza devam etmek Türkiye Kupası 5. turunda Ümraniyespor'u 4-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası açıklamalarda bulunarak, Trabzonspor'u da yenerek yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye Kupası'nda 5. tur maçında Galatasaray, Ümraniyespor ile karşılaştı.

Karşılaşmada 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar rakibini 4-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.



Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Bazı oyuncuları farklı mevkilerde denedik"

Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Maç öncesi aslında düşündüğümüz, hem başlangıç 11'imiz hem devamındaki değişikliklerimiz istediğimiz gibi gitti. Bu olumlu. Bazı oyuncuları farklı mevkilerde denedik. Zaha'yı forvette, uzun bir süre kullandık. Barış sağ bekte oynadı. Birçok oyuncuyu kullanmaya çalıştık. Genç oyuncular girdi, keşke hepsini oynatabilseydik. Onlar da bizi çok sevindiriyor. Bir anlamda yarış var."

"Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyoruz"

"Oyuncularımızı hazır tutmak istedik. Oyun içi değişiklikleri doğru zamanlamayla yaptık. Lig maçı için de kısa bir süre var. İstediğimiz gibi bitti. Sakatlık yok, çok şükür. Kazandık. Çok pozisyona girdik ama attığımız gol ile girdiğimiz pozisyon arasında fark var. Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyoruz. Çok önemli ve değerli bir kupa. En çok kazanan takımız. Hedefimiz tekrar kazanmak."

"Hafta sonu derbiyi kazanmak istiyoruz"

"Hafta sonu Trabzonspor ile önemli bir maça çıkacağız. Trabzonspor'un da rotasyona gittiğini gördük bugün. Hafta sonu derbiyi kazanmak istiyoruz. Hedefimiz kazanarak yolumuza devam edecek. Sonraki haftalarda Galatasaray'ın yükselen çizgisi devam edecek. Sadece Sergio Oliviera ve Afrika Kupası'na gidenler var. İstediğimiz oyuna yavaş yavaş geleceğiz."

"Bizi karıştırmaya çalışıyorlar"

"Biz her şeyi planlıyoruz ama çok fazla dedikodu, yalan haberler var. Bir şekilde içerinin karıştırılmaya çalışılıyor. Net söylüyorum. Bizi karıştırmaya çalışıyorlar diyorum. Davinson'un sakatlığı, programı da belliydi. Bir sürü hikaye dolaştı. Aynı şekilde Icardi ve diğer oyuncularla ilgiliydi. Planladığımız Davinson'un kupa maçında süre alması ve sonra dönmesiydi. Bugün başladık. Bundan sonraki maçlarda kullanabiliriz."

"Icardi, olumlu ve pozitif döndü"

"Icardi'nin gözündeki kırık ve ayağındaki sakatlıkla birlikte program çizdik, dinlenme süresi verdik. Antrenmanları başladı. Bu sabah antrenmanını yaptı. Bundan sonraki süreçte hazırlayacağız, hem fiziksel hem ayağındaki yüzündeki sakatlıkla ilgili doktor görüşlerini söyleyecek. İnanıyorum ki en kısa zamanda tekrar bizimle olacak. Olumlu ve pozitif döndü."

"Şampiyonluğa aç bir Galatasaray var"