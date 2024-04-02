Okan Buruk, iç sahada art arda kazanma rekorunu kırdı

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Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Hatayspor ile karşılaştı.
Sahadan 1-0’lık skorla galip ayrılan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk bir rekora imza attı.
Buruk, bu sonuçla Mircea Lucescu döneminde Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasındaki 18 maçlık galibiyet serisini geride bıraktı ve rekorun yeni sahibi oldu.
16 maçta rakiplerine puan vermedi
Galatasaray, Süper Lig’de 2022-2023 sezonun son 3 haftası, bu sezonda da 16 müsabakada rakiplerine puan vermedi.
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