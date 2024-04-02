Okan Buruk, iç sahada art arda kazanma rekorunu kırdı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor galibiyetiyle Süper Lig’de iç sahada üst üste 19. maçını kazandı ve Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'yu geçerek rekorun yeni sahibi oldu.

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Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Hatayspor ile karşılaştı.

Sahadan 1-0’lık skorla galip ayrılan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk bir rekora imza attı.

Buruk, bu sonuçla Mircea Lucescu döneminde Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasındaki 18 maçlık galibiyet serisini geride bıraktı ve rekorun yeni sahibi oldu.

16 maçta rakiplerine puan vermedi

Galatasaray, Süper Lig’de 2022-2023 sezonun son 3 haftası, bu sezonda da 16 müsabakada rakiplerine puan vermedi.