Okan Buruk, iç sahada Beşiktaş'a karşı 3'te 3 yaptı

İHA
Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi ve rakibini 2-1'lik skorla yendi.
Bu derbi ile birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 12. derbisine çıktı.
6 MAÇTA 2 KEZ YENİLDİ
Okan Buruk’lu Galatasaray, bu sonuçla siyah-beyazlılara karşı oynadığı 6. maçta 4. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar diğer 2 maçta da mağlup oldu.
ALİ SAMİ YEN'DE 3 MAÇI DA KAZANDI
51 yaşındaki teknik direktör ayrıca Galatasaray’ın başındayken, Beşiktaş ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynadığı 3 derbiyi de kazanmayı başardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış