Okan Buruk, iç sahada Beşiktaş'a karşı 3'te 3 yaptı

İHA

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi ve rakibini 2-1'lik skorla yendi.

Bu derbi ile birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 12. derbisine çıktı.

6 MAÇTA 2 KEZ YENİLDİ

Okan Buruk’lu Galatasaray, bu sonuçla siyah-beyazlılara karşı oynadığı 6. maçta 4. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar diğer 2 maçta da mağlup oldu.

ALİ SAMİ YEN'DE 3 MAÇI DA KAZANDI

51 yaşındaki teknik direktör ayrıca Galatasaray’ın başındayken, Beşiktaş ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynadığı 3 derbiyi de kazanmayı başardı.