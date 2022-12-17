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    Okan Buruk, Icardi'yle ilgili konuştu

    Toulouse maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, lige hazır olduklarını belirtti. Buruk ayrıca Icardi'nin sakatlığıyla ilgili Arjantin basınında çıkan haberlere tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 10:23
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    Okan Buruk, Icardi'yle ilgili konuştu

    Galatasaray'ın Antalya kampının son gününde rakibi Fransız temsilcisi Toulouse oldu.

    Sarı-Kırmızılılar, Fransız ekibini Bafetimbi Gomis'in penaltı ve Dries Mertens'in harika frikik golüyle 2-1 devirdi.

    Aslan bundan önceki hazırlık maçlarında Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 yenildi, Adana Demir'le 2-2 berabere kaldı, Lazio'ya da 2-1 mağlup olmuştu.

    Okan Buruk'un öğrencileri, son hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı.

    "Çok daha hazırız"

    Buruk da karşılaşmanın ardından hem kampı, hem oyuncularını hem de maçı değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Çok daha hazırız. Çok daha pozitif. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Ciddiyet, konsantrasyon bizi çok mutlu etti. Aynı şekilde devam ettireceğiz. Galatasaray taraftarının beklentisini biliyoruz. Araya girerken onların damaklarında bir tat bıraktık. Bu tadı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz lig ve kupayı kazanmak. Bu hedef doğrultusunda ciddi sınavlar başlıyor. Geniş kadromuzla buna hazır olacağız" dedi.

    Okan Buruk, Icardi'yle ilgili konuştu

    "Doktorlarımızın ve bizim gözümüz kör değilse Icardi'nin sakatlığı var"

    Buruk, sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'de tedavi olan ve adı sık sık magazin haberlerinde çıkan Mauro Icardi için ise net ifadeler kullandı.

    Icardi'nin birkaç hafta içerisinde dönüp çalışmalara başlayacağını belirten Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Ne kadar karakterli, kaliteli, düzgün bir insan olduğunu her seferinde söylüyoruz"

    "Arjantin'de magazin çok ön planda. Magazindeki haberi alıp Türkiye'de servis etmek... Sanki BBC'nin haberiymiş gibi vermek saçma oluyor. Icardi'nin sakatlığı var. Doktorlarımızın ve bizim gözümüz kör değilse Icardi'nin sakatlığı var. Gelip çalışmalara başlayacak inşallah 1-2 hafta içerisinde. Icardi'nin ne kadar karakterli, kaliteli, düzgün bir insan olduğunu her seferinde söylüyoruz. Bu tür şeyler çıkıyor. Bu tip şeyler Galatasaray aleyhinde çıkartılıyor ve bizi üzüyor" yorumunu yaptı.

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