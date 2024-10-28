Okan Buruk: İki rakibimize 8'er puan fark attık

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Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Nefes kesen derbide ilk golü ev sahibi ekip Davinson Sanchez ile 13. dakikada buldu.

İkinci yarıda ise sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen ile 2. golü bulan Galatasaray iyice rahatladı.

Beşiktaş'ın tek golü 90+4'te Ernest Muçi'den geldi. Böylece sarı-kırmızılılar derbiden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A 8 PUAN FARK ATTIK"

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Maç öncesinde de söyledim. Psikolojik anlamda bakınca 8 puan fark oluyor. Bay haftasına giriyoruz. Samsunspor ile 6, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 8 puan var. Kazanmak istiyorduk. Galatasaray, bu derbilere benim dönemimde, 2.5 senede, çok fazla derbi kazandık. Derbi oynamaya alışkın bir takımız. Konsantrasyonumuz, isteğimiz çok daha farklı oluyor. Beşiktaş gibi bir rakibin çok pozisyon vermeden bitirdik. Golü uzaktan şutla yedik. Geçiş hücumları oldu. Topu ilk defa bir rakibe verdik. Burada iki forvet oynayınca Ndour'un zaman zaman boş kalması, Rafa'nın Mario ile birlikte etkinlikleri... Birbirlerine yakın oynadılar. Buralarda zorlandık."

"BİRKAÇ GÜN DİNLENİP TOTTENHAM MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ"

"Orijinal bir sol bekle oynamadık. Barış'ın geçen seneden daha iyi oynadığı maçlar vardı. Bölge değiştirdikçe oyuncuların şeyleri değişiyor. Barış sağ tarafa geçince çok daha iyi oynadı. 4-4-2 oynayan bir takıma göre çok rakibimize pozisyon vermedik. Maç içerisinde 2-0'ı yakaladıktan sonra daha öndeydik. Rakibe baskılara devam ettik. Pozisyon vermedik. Yediğimiz golle 2-1 oldu. Üzüleceğimiz yer orası olabilir. Oyuncularım istekli ve motiveydiler. Bu galibiyet önemli ve değerliydi. Şimdi birkaç gün dinlenip Tottenham maçı hazırlıklarına başlayacağız."

"SARA'NIN BİR HAYALİ VAR"

"Gabriel Sara'nın ayağı çok iyi, çok temiz. Geçen sene Championship'in en çok asist yapanlarından biriydi. İyi savunma yapıyor, oyun kurgusuna katılıyor, takımı atağa başlatıyor. Sol ayağı sihirli. Duran toplarda bunu görüyoruz. İstediğimiz hayal ettiğimiz şeylerdi. İsteyerek, inanarak aldık. Çok iyi niyetli. ÇOk çabuk adapte oldu. İnsani kalitesi de çok yüksek. Arkadaşlarına hızlı bir şekilde adapte oldu. İyi profesyonel. Çok genç oyuncu. Brezilya Milli Takımı'na gitme hedefi var. O da çok önemli bir hedef. Asistler ondan, goller arkadaşlarından geldi."

"PENALTIMIZ VERİLMEDİ"