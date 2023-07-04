Okan Buruk: İlk hedefimiz Devler Ligi'ne girmek Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basına açık yapılan antrenmanda açıklamalarda bulundu. Buruk, "Şampiyonluk kutlamaları çok kısa sürdü. Şampiyonlar Ligi hedefi bizim için en büyük motivasyon. Şampiyonluğun özgüveni hala üzerimizde" dedi.

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2022-2023 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve 23. zaferini kazanan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklarına devam ediyor.

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yapılan akşam antrenmanın öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonlar Ligi hedefi bizim için en büyük motivasyon"

Şampiyonlar Ligi hedefinin kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu belirten Okan Buruk, açıklamalarına şu şekilde başladı:

Çok hızlı bir şekilde başladık. Şampiyonluk kutlamaları çok kısa sürdü. Şampiyonlar Ligi hedefi bizim için en büyük motivasyon. Şampiyonluğun özgüveni hala üzerimizde. Bu sene çok zor olacak. Maç sayımız artacak bu yüzden kadromuzu güçlü bir şekilde kurmak istiyoruz. Hedefimiz Galatasaray'ı hem oyun olarak, hem sonuç olarak hem de skor olarak en iyisini ortaya koymak. İyi bir kadro kurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz 3 kulvarda da başarılı olabilmek.

"Kadromuz yine aynı şekilde devam edecek"

Geçen seneki kadroyu büyük ölçüde koruduklarını belirten Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

Geçen seneki kadromuzu büyük ölçüde koruyoruz. Kiralık oyuncularımız döndü, ayırlanlar oldu. Kadromuz yine aynı şekilde devam edecek. Transfer yetişir mi bilmiyorum. Belki kamptayken sonuçlanır, belki devamında sonuçlanır. Şu anda net bir şey söylemem mümkün değil. Erden Bey'in bir çabası var gerekli takviyeleri yapmak için. Bazen sabırlı olmak gerekiyor. 25 Temmuz ilk maç, o tarihe kadar transferlerimizin de takıma katılmasını istiyoruz. Oyuncu getirmek zor. Suudi Arabistan takımlarının yaptıkları transferler birçok dengeyi bozacak. Biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Erden Bey Avrupa'da bununla ilgili sürekli çalışıyor.

"Rashica ile görüşmelerimiz sürüyor"

Milot Rashica hakkında konuşan Okan Buruk, şunları söyledi:

Milot Rashica ile görüşmelerimiz sürüyor. O da bizimle olmak istiyor. Kulübüyle görüşmeler devam ediyor. İsteğimiz devam ediyor. Rakamlar önemli tabii ama iki taraf da istiyor bu transferi.

"Hazırlık maçları çok önemli"

Hazırlık maçlarının önemine vurgu yapan Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:

Oyuncularımız katılmaya başladı. Hazırlık maçları çok önemli. Bu maçlarla en kısa zamanda form tutmamız gerekiyor. Bizi 1. eleme turuna hazırlayacak şekilde oynayacağız bu hazırlık maçlarını.

"İlk hedefimiz Devler Ligi'ne girmek"

İlk hedeflerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu söyleyen başarılı teknik adam şu açıklamayı yaptı:

Elimizdeki orta saha oyuncularıyla devam ediyoruz. Gelecek oyuncuların profiline göre bir karar vereceğiz. Çok yönlü, çok fazla alternatifin olduğu bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak oradaki oyun, güç tempo farklı oluyor. İlk hedefimiz Devler Ligi'ne girmek.

"Luyindama takımdan ayrı olarak antrenmanlarına devam edecek"

Okan Buruk, Christian Luyindama'nın geleceği hakkında şunları söyledi:

Luyindama'ya 1 hafta izin vermiştik. O da takımdan ayrı olarak antrenmanlarına devam edecek.

"Bütün oyuncularımızı kadroda tutmak istiyoruz"

Deneyimli teknik adam, son olarak şu sözleri sarf etti: