Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk için imza töreni yapıldı. Genç hoca şampiyonluk için iddialı sözler söyledi.

Galatasaray'da yeni teknik direktör Okan Buruk için imza töreni düzenlendi. 48 yaşındaki futbol adamı açıklamalarda da bulundu.

İmza törenine Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Okan Hoca, "Hem ben hem de siz hoş geldiniz. Büyük Galatasaray taraftarlarına sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hedeflerimiz çok büyük. Benim için çok önemli ve değerli bir görev. Bu göreve layık gördükleri için yönetim ve başkanımıza teşekkür ediyorum.

Başkanımıza ve yönetimimize de hayırlı olsun. Onların gelmeleriyle birlikte taraftarlarımızın heyecanı oldu. Bu kombinelere de yansıdı. Bizim hedeflerimiz değişmeyecek. Tek hedefimiz şampiyonluk. Ben, ekibim, başkanımız, oyuncularımız, herkes elinden gelenin en fazlasını ortaya koyacak." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk imzayı attı ViDEO

"Mevcut oyuncularımıza güveniyoruz"

Rakiplerine üstünlük kuran bir takım kurmak istediğini aktaran Buruk, "Geçen sezonki mutsuzluğu ortadan kaldıracağız. İşe başlayacağız, işi doğru yapacağız ve taraftarları heyecanlandıracağız. Taraftarlarımız transfer bekliyor. Ben de transfere yoğunlaştım. Yönetim de öyle. İyi bir kadro için yönetim elinden geleni yapıyor. Biz de en iyisini yapacağız. Taraftarımızın hak ettiği mutluluğu, güzel günleri getireceğiz.

Dominant, rakiplerine üstünlük kuran bir takım oluşturacağız. Mevcut oyuncularımıza güveniyoruz. Geçen sezonu kapattık ama bütün oyuncularımızı ayağa kaldıracağız. Tek hedefimiz şampiyonluk. Sinerji oluşturacağız. Şampiyonluk ve Avrupa'da olan bir Galatasaray istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bilindiği üzere genç teknik adamla 1+1 yıllık anlaşmaya varılmıştı.

Futbolculuk kariyeri

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve yaklaşık 9 yıl sarı-kırmızılı formayı terleten Okan Buruk, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan kadronun en önemli futbolcularından oldu.

Buruk, futbolculuk döneminde Galatasaray'da ayrıca 7 kez Süper Lig, 5 kez Türkiye Kupası, 1 kez de TFF Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı.

Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde daha sonra İtalya'nın Inter takımının yanı sıra Beşiktaş ve o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.

Başakşehir'i şampiyon yaptı

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe geçiş yapan Okan Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdı.

Okan Buruk, teknik direktör olarak Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig, Akhisar Belediyespor ile de 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.