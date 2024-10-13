Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, tv100'e konuk oldu. Burada merak edilen soruları yanıtlayan Buruk, "Derbilerde genel olarak iyiyiz" açıklamasında bulundu.
"Maçlara çıkarken psikolojik olarak hazırlanıyoruz" diyen Buruk, "İşin en nirvanası, en üstü deplasmanda Fenerbahçe'yi yenmek. Rakip kulübede kim olursa olsun, onun çok üstüne çıkıyor" açıklamasında bulundu.
OKAN BURUK: İŞİN NİRVANASI...
Okan Buruk'un açıklamaları şöyle :
Ekstra motivasyon olmuyor. Bu maçlar zaten ekstra motivasyon. Biz bu maça çıkarken psikolojik olarak hazırlıyoruz. Bu maçlara hiç kasarak çıkmıyoruz. Kadıköy'de 2 galibiyet ve 1 beraberliğim var. Benim için önemli. Geçen sene içeride Fenerbahçe'ye ve deplasmanda Beşiktaş'a kaybettik. Derbilerde iyiyiz genel olarak. Oralarda kazanmak önemli."
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