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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, tv100'e konuk oldu. Burada merak edilen soruları yanıtlayan Buruk, "Derbilerde genel olarak iyiyiz" açıklamasında bulundu.

"Maçlara çıkarken psikolojik olarak hazırlanıyoruz" diyen Buruk, "İşin en nirvanası, en üstü deplasmanda Fenerbahçe'yi yenmek. Rakip kulübede kim olursa olsun, onun çok üstüne çıkıyor" açıklamasında bulundu.

OKAN BURUK: İŞİN NİRVANASI...

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle :