Okan Buruk, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye yenilmiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 5. derbisine çıktı. Buruk, buradaki maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 22:31
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray derbide deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele etti.

Bu müsabakayla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında sarı-lacivertlilerle Kadıköy'de 5. maçına çıktı.

SERİ DEVAM ETTİ

Derbiden Galatasaray 1-1'lik skorla berabere ayrılırken, Buruk da buradaki yenilmezliğini sürdürdü.

52 yaşındaki teknik adam, sarı-kırmızılıların başında rakibine dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

