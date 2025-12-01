Okan Buruk, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye yenilmiyor!

- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 5. derbisine çıktı.
- Buruk, bu maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
- Son maçta Galatasaray, derbiyi 1-1'lik skorla tamamladı ve Buruk yenilmezliğini korudu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray derbide deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele etti.
Bu müsabakayla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında sarı-lacivertlilerle Kadıköy'de 5. maçına çıktı.
SERİ DEVAM ETTİ
Derbiden Galatasaray 1-1'lik skorla berabere ayrılırken, Buruk da buradaki yenilmezliğini sürdürdü.
52 yaşındaki teknik adam, sarı-kırmızılıların başında rakibine dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.