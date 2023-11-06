Okan Buruk kadro sızdırılıyor demişti! Yönetim Florya'da köstebek avında Galatasaray'da Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı öncesinde kadronun sızdığını söylemesi üzerine çarpıcı gelişmeler yaşandı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin ardından lider olmalarına dahi sevinemedi...

Bunun sebebi ise gazetecilere kapalı yapılan taktik idmanında oluşturulan Kasımpaşa maçı ilk 11'inin günler öncesinden basına servis edilmesiydi.

"Bu bizi çok üzüyor"

Maçın ardından konuşan Okan Buruk, şunları söylemişti:

Bu maça hazırlanırken gündüz televizyonlarda kadromuzun çıktığını gördük. Bu bizi çok üzüyor. Bu haberleri kimler nereden alıyor bilmiyoruz. Daha 1 gün önceden Galatasaray kadrosu üzerinde konuşulmaya başlandı. Nelsson ve Ziyech'in oynayacağını kimse bilmiyordu.

Florya'da köstebek avı

Bu açıklamaların ardından Başkan Dursun Özbek ve İkinci Başkan Erden Timur, Florya'da köstebek avına çıktı.

Özbek ve Timur, Buruk'un sözleri hakkında detaylı bir rapor isterken, takımla ilgilenen tüm personel takip altına alındı.

Konuyla alakalı araştırmanın ardından kadroyu sızdıran kişi veya kişilerin bulunması bekleniyor.