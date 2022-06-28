Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, yönetime takımda düşünmediği oyuncuların listesini verdi. Peki, Okan Buruk, kimlerin biletini kesti?

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü 48 yaşındaki Türk milli futbolcu Okan Buruk oldu.

Yeni sezona Okan Buruk liderliğinde girecek olan Galatasaray'da ise gözler yönetimin yapacağı transferlere çevrildi.

Marcao ve Kerem için Avrupa'dan teklifler alan Galatasaray'da iç transferde ise ilgi gören isim Emre Kılınç oldu.

Buruk'un yeni sezon kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncu, yeni takım arayışlarına başladı.

Yeni sezonda teknik direktör planında olmayan Emre, iyi bir teklif gelirse satılacak.

Daha önce Avrupa dahil birçok kulüpten teklif alan Emre'yi kulübü bırakmamıştı.

Uzun zamandır takipte

Öte yandan; Okan Buruk'un uzun zamandır Fransa'dan takımı takip ettiği ve Galatasaray'ın eksiklerini bildiği öğrenildi.

Genç hocanın özellikle de orta saha ve forvette değişiklikler yapması bekleniyor.

A Spor'un haberine göre; Okan Buruk'un yeni sezonda, Diagne, Gomis ve Mostafa Mohamed'i kadroda tutmayı düşünmediği belirtildi.

Galatasaray'da bir türlü istenilen performansı veremeyen Mostafa Mohamed, geçtiğimiz sezon 27 maçta 7 gol ve 3 asist katkısı yapmıştı.

Mısırlı oyuncu için Lens'in ilgisi olduğu da iddia edildi.Okan Buruk'un ise yeni bir oyuncu için girişimlerini başlattığı ifade edildi.