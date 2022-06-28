Petrol
113.19
1.99%
Euro
17.6316
0.60%
Dolar
16.6496
0.75%
Altın
975.34
0.67%
Borsa
2549
0.80%
Bitcoin
351.558
-2.11%
BTXN Coin
7.03
-2.36%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Okan Buruk, kimlerin biletini kesti?

    Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, yönetime takımda düşünmediği oyuncuların listesini verdi. Peki, Okan Buruk, kimlerin biletini kesti?
    • 28.06.2022 - 13:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Okan Buruk, kimlerin biletini kesti?

    Galatasaray'ın yeni teknik direktörü 48 yaşındaki Türk milli futbolcu Okan Buruk oldu.

    Yeni sezona Okan Buruk liderliğinde girecek olan Galatasaray'da ise gözler yönetimin yapacağı transferlere çevrildi.

    Marcao ve Kerem için Avrupa'dan teklifler alan Galatasaray'da iç transferde ise ilgi gören isim Emre Kılınç oldu.

    Buruk'un yeni sezon kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncu, yeni takım arayışlarına başladı.

    Yeni sezonda teknik direktör planında olmayan Emre, iyi bir teklif gelirse satılacak.

    Daha önce Avrupa dahil birçok kulüpten teklif alan Emre'yi kulübü bırakmamıştı.

    Uzun zamandır takipte

    Öte yandan; Okan Buruk'un uzun zamandır Fransa'dan takımı takip ettiği ve Galatasaray'ın eksiklerini bildiği öğrenildi.

    Genç hocanın özellikle de orta saha ve forvette değişiklikler yapması bekleniyor.

    A Spor'un haberine göre; Okan Buruk'un yeni sezonda, Diagne, Gomis ve Mostafa Mohamed'i kadroda tutmayı düşünmediği belirtildi.

    Galatasaray'da bir türlü istenilen performansı veremeyen Mostafa Mohamed, geçtiğimiz sezon 27 maçta 7 gol ve 3 asist katkısı yapmıştı.

    Mısırlı oyuncu için Lens'in ilgisi olduğu da iddia edildi.Okan Buruk'un ise yeni bir oyuncu için girişimlerini başlattığı ifade edildi.

    Okan Buruk, kimlerin biletini kesti? #1

    Okan Buruk, kimlerin biletini kesti? #2

    Okan Buruk, kimlerin biletini kesti? #3


    İlginizi Çekebilir

    Ay'a çarpan roket, dev bir krater oluşturdu
    Teknoloji

    Ay'a çarpan roket, dev bir krater oluşturdu

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    27 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Gündem

    27 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Görüş Bildir