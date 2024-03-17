Okan Buruk: Korkularım vardı ama finalde kazandık Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-3'lük skorla kazanılan Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Buruk, gündüz maçlarına alışkın olmamalarına rağmen finalde kazandıklarını söyledi.

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Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 4-3'lük skorla sarı-kırmızılılar oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından konuştu.

"Korkularım vardı ama finalde kazandık"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Birincisi, rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Oyun olarak çok iyi işler yaptılar. Çok gol atan ve yiyen bir takım demiştim. Hücumda çok iyi işler yaptılar. Bizim de bulduğumuz pozisyonlarımız oldu. Zor bir ortam aslında. Biz akşam maçlarına alışmış bir takım olarak, bu atmosferde oynamaya alışkın olmayan bizim için zor oldu. Maçtan önce de en büyük korkum buydu. Korkularım vardı, zaman zaman olumsuz etkilerini gördük ama finalde kazandık.

"Son bölümde 3 tane daha gol atabilirdik"

Daha fazla gol atabileceklerini söyleyen Okan Buruk, şunları dedi:

Girdiğimiz pozisyonlar, kaçan penaltı, son bölümde 3 tane daha gol atabilirdik, dönüşünde de gol yiyebilirdik. 4-3 sonrası da maçı erken bitirmemiz gerekirdi. Önemli olan kazanmaktı. Bu tür maçlar şampiyonluk maçları. Mutluyuz, Galatasaray taraftarına hayırlı olsun. Buraya geldiler, bizi desteklediler. Bundan sonra bu oyunun üzerine çıkmak istiyoruz.

"Milli araya kayıpsız girersek bizim için avantaj demiştim"

Milli araya kayıpsız girmelerini avantaj olarak niteleyen Buruk, şu sözleri sarf etti:

Savunmada çok eksiktik. Son bir ayda zorlandık. Milli araya kayıpsız girersek bizim için avantaj demiştim. Bunu yaptık. Yine değişiklikler oldu. Abdülkerim'in tam hazır olmaması, onu zorlamamak iyi oldu. Bir sonraki maçta hazır olacak. Aurier yine aynı şekilde. Ziyech, ikinci maçına çıktı. Bu oyuncuların da tekrar takıma girmesiyle tam kadro olduğumuzda daha güçlü olacağımızı düşünüyorum.

"Icardi attığı iki golle oyuna damga vurdu"

Icardi hakkında da konuşan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı: