Okan Buruk: Çok kötü bir zemin vardı Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "Klasik olacak ama çok kötü bir zemin vardı." dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 58'inci dakikada Sanchez ve 88'nci dakikada Icardi kaydetti.

Karşılaşmanın ardından ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"Çok kötü bir zemin vardı"

Başarılı çalıştırıcı, sözlerine şöyle başladı:

Klasik olacak ama çok kötü bir zemin vardı. Üst üste maçlarda yorgunluklarımızı gördük. Bu sebeple oyun kalitemiz zaman zaman düştü. Genel olarak top bizdeydi. Net pozisyonlara girdik. Rakiplerimiz bize karşı iyi hazırlanıyor. Bu gayet normal. Hem dinlenme, hem hazırlanma süreleri oluyor. Biz ise oradan oraya gide gele yoğun maç temposundayız. Kazanarak devam ediyoruz. 7 maçlık seriyi kazanarak bitirdik. Oyun iyi miydi? Bence değildi. Yorgunluklar ortaya çıktı. 1-0'dan sonra savunmada iyi durduk ama sonrasında pozisyon verdik.

"Milli takım arasından sonra bizimle olacağını düşünüyoruz"

Hakim Ziyech'in son durumu ile ilgili Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Hakim Ziyech denedi ayağını denedi. Ufak bir ağrı olunca riske etmek istemedik. Uzun süre oynamadılar. Üst üste maç temposuna alışık değiller. Ancak çabuk geçecek şekilde olacağını düşünüyoruz. Milli takım arasından sonra bizimle olacağını düşünüyoruz. Ndombele'ye 60 dakikanın yeteceğini düşünüyorduk, değiştirdik. Zaha'yı da yoğun tempo içerisinde en sağlıklı şekilde kullanmaya çalışıyorum. Galibiyet serisi bizim için önemli, amacımız bunu devam ettirmek.

"Puan kaybına tahammülümüz yok"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, Antalya deplasmanın zor olacağını bildiklerini belirterek, kötü zeminin hava sıcaklığı ve nemle birlikte zaman zaman maçın temposunun düştüğünü söyledi.

Buna rağmen iki takımın da futbol oynamaya çalıştığını dile getiren Buruk, şu şekilde konuştu:

Antalyaspor özellikle maçın başında daha önde bizi karşılamaya çalıştı, çok pozisyon fazla üretmesek de girdiklerimizi genel olarak net pozisyonlar olarak girdik. İlk yarıda ikinci yarıda öne geçme şansları bize geldi. İkinci yarıda bunu yakaladık rakibimizin de 1-0’dan sonra çok net bir pozisyonu vardı. 1-1 yakalayabilirdi. Devamında 2-3 tane net pozisyon geldi, bunları da değerlendirebilirdik. Ama genel olarak baktığımızda Antalyaspor gibi iyi bir takıma karşı zor bir deplasmanda aldığımız galibiyet aslında bugün bizim ana amacımızdı. Bunu başardık 7 maç üstü üst üste kazandık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki bu sene de şampiyonluk puan kaybına tahammülümüz yok. Bir yandan Avrupa’da yarışıyoruz bir yandan Türkiye’de yarışıyoruz. Oyuncularım üst üste 7 tane maça çıktı 21 günde. Bu süreç içerisinde bence çok olumlu performans verdik bunu devam ettirmek istiyoruz.

"Hedefimiz bundan sonraki maçları da kazanarak devam etmek"

Maçın içinde zaman zaman yorgunlukların ikinci yarıda ortaya çıktığını ifade eden Buruk, şunları dedi:

Ama iyi bir şekilde bitirdik, hedefimiz bundan sonraki maçları da kazanarak devam etmek. Bir dinleneceğiz Milli Takım arasından sonra tekrar aynı seviyede çalışmaya aynı skorları almak istiyoruz.

"Kerem ile hakem arasında ne geçtiğini görmedim"

Kerem Aktürkoğlu’nun maçın hakemi ile yaşadığı diyaloğu sorulan Buruk, şu açıklamayı yaptı:

Kerem ile hakem arasında ne geçtiğini görmedim ama biz tabii ki her şeyi unutup sıfırdan her maça çıkmak istiyoruz. Geçen sene de aslında 14 maç sonra kaybettiğimiz Konyaspor maçında da net bir kırmızı kart vermemişti. Bugün tam pozisyonu ben göremedim ama kırmızı kartta olabileceğini söylüyorlar Muslera’nın pozisyonunun. Bu tür şeyler var tabii ki hakemlerin buraya geldikten sonra hiçbir şekilde art niyetli olduğunu düşünmüyoruz ama genel olarak oyuncularda bazen geçmişten kalan şeyleri tekrar hatırlayabiliyorlar.

"Topları iyi kullandı savunma yaptı"

Ndombele’nin performansıyla ilgili Buruk, şu değerlendirmede bulundu: