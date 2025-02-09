Okan Buruk: Masum bir karar değil

Haber Merkezi

Lider Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Maçın 33. dakikasında konuk takım Adana ekibi sahadan çekildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

"BİZ BEKLEMİYORDUK AMA BEKLEYENLER VARMIŞ"

Bunun masum bir karar olmadığını söyleyen Buruk, şunları dedi:

Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış, tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almak istemiyorum... Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı. Seyircileri, 'Biz hiç vazgeçmedik' pankartı açmıştı. Benim gözümde penaltı olmamaya daha yakındı. Adana Demirspor aleyhine yapılan ilk hata değil bu. Bu kararın masum ve anlık bir karar olduğuna inanmıyorum.

"OYUNCULAR OYNAMAK İSTİYORDU"

Adana Demirsporlu oyuncuların oynamak istediğini söyleyen Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Oyuncular oynanmak istiyordu, 'Ne oldu?' dediler. Belki farklı kazanacaktık, belki Adana Demirspor puan alacaktı. Çok genç oyuncuları var burada oynuyorlardı, bir anda birisi arıyor ve takımı sahadan çekiyor. Çok masum olduğunu düşünmüyorum yaşananların. TFF kararını verecek tabii. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var. Saygı duyuyorum ama üzüntülüyüm. Adana Demirspor çok önemli bir camia, bunu bilmek lazım. Onlar için de ayrıca üzüldüm.

NE OLMUŞTU?

Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi.

Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 30. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.

Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, 'Sahadan çekiliyoruz.' diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.