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Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun rekorunu egale etti

Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun rekorunu egale etti Rizespor'u 6-2 mağlup eden Galatasaray'da başarılı çalıştırıcı Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında iç sahada arka arkaya en fazla galibiyet alan teknik direktör rekorunu tekrarladı.