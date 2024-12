Okan Buruk: Mourinho'ya gülüp geçmek lazım

Süper Lig'de geride kalan 15 hafta sonunda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider durumda bulunan, UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk 8 içinde yer alan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Buruk, Rafine TV YouTube kanalında Merve Toy'un sorularını yanıtladı.

"HEDEFTE AVRUPA VAR"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

"AVRUPA'DA ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Avrupa'da çalışmak istediğini söyleyen Okan Buruk, şunları dedi:

"FENERAHÇE, DAHA İYİ OYNADI"

Okan Buruk, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçında Manchester United'dan daha iyi oynadığını söyledi.

"BURADA OYUN ÇOK DURUYOR"

Buruk, Süper Lig'de oyunun çok durduğunu ifade etti.

"'HAKEMLE ŞAMPİYON OLDUN' DEMEK AYIP"

Süper Lig'de sürekli olarak hakemin konuşulduğunu belirten Buruk, şu sözleri sarf etti:

Biz bir şey olmasa bile hakem konuşuyoruz ülkemizde. Hep konuşulacak herhalde, onun önüne geçemeyeceğiz. Emeğe yapılan saygısızlık bence, her takım için. En ağırı o. Her gün antrenman yapıyorsunuz, haftada iki maç oynuyorsunuz ailenizden uzaksınız, bu kadar zorluk çekiyorsunuz. Sonra bir anda 'Hakem sayesinde kazandın, şampiyon oldun' diyorlar. Bu çok büyük bir saygısızlık, kendim için söylemiyorum. Her takım için böyle. Bu kadar emek verilen bir ligde ve dünyada insanların emeklerinin hiçe sayılması adil değil. Sosyal medyayı biraz düzeltebilirsek, her şeyi düzeltebiliriz aslında. Orası elden kaçmış gibi gözüküyor, herkes diğer takımın aleyhinde bir şeyler yapıyor. Kazananın hakkını her zaman vermek gerekiyor. Hep bahaneler, hep bahaneler, hep bahaneler...