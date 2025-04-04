Türkiye Kupası'nda kırmızı kart yoğunluğu

Haber Merkezi

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri oynandı.

Oynanan 4 eşleşmenin üçünde, karşılaşmanın hakemi kırmızı kartını çıkardı.

TRABZON MAÇINDA 3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Kupada oynanan 4 eşleşmede toplam 10 kırmızı kart çıktı.

Trabzonspor-Bodrum FK karşılaşmasında 3, Fenerbahçe-Galatasaray maçında ise 4 kırmızı kart çıktı.

DERBİDE 6 KIRMIZI KART

Galatasaray'da Kerem Demirbay, Barış Alper kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Mert Hakan ve teknik direktör Jose Mourinho ve yardımcısı Salvatore Foti kırmızı kart gören isimler oldu.

Son olarak Fenerbahçe'de maçın sonunda yaşanan olaylardan sonra Fred de, kırmızı kart gördü.

BİR KART DA BEŞİKTAŞ MAÇINDA

Beşiktaş-Göztepe mücadelesinde ise hakem, 1 kırmızı kart gösterdi.

Söz konusu eşleşmelerde sadece Konyaspor-İskenderunspor müsabakasında hakem, kırmızı kartına gitmedi.