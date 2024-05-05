Okan Buruk: Mükemmel bir akşam yaşadık Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor karşısında alınan 6-1'lik galibiyetin ardından "Bir sonraki maça hazırlanmaya başlayacağız oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Mükemmel bir akşam yaşadık" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig’in 35. haftasında heyecan Galatasaray, Sivasspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 6-1 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini 11 ve 60'da Ziyech, 38 ve 73'te Dries Mertens, 59 ve 85'te Mauro Icardi kaydetti.

Sivasspor'da Caner Osmanpaşa, 54. dakikada fileleri sarstı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor karşılaşmasının ardından konuştu.

"Mükemmel bir akşam yaşadık"

Buruk, sözlerine şu şekilde başladı:

Baştan sona üstündük. Çok da güzel goller attık bugün. Oyun içerisinde top daha çok bizdeydi. Her şeyi mükemmel yaptığımızı düşünüyorum. Gol ve averaj olarak da önemli bizim için. Bu da bizim için değerli. Buna ayrıca seviyoruz. Seyircimiz yine muhteşemdi. Onların heyecanı her zaman oyunculara yansıyor. Değerli bir galibiyet. Bir sonraki maça hazırlanmaya başlayacağız oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Mükemmel bir akşam yaşadık.

"Geçen haftaya göre çok daha az pozisyon verdik"

Okan Buruk, istedikleri oyunun bu olduğunu söyledi.

Rakibimizin bazen 8'li, bazen 9'lu savunma yaptığını biliyoruz. Rakibe topu veren bir takım. Bunun yanında pozisyon da veren bir takım. Doğru işler yaptığınız da pozisyon da veren bir takım. Icardi'nin üzerine yoğunlaşan 3 oyuncu vardı. Oyunun genelinde doğru pasları oynadığımızda doğru işler çıktı. Çok fazla ürettik. Genel olarak baktığınızda hem kilidi açtık hem rakibin savunma dizilişini erken golle bozduk. Geçen haftaya göre çok daha az pozisyon verdik.

"Oyuncularımızın hep bir arada olmasını istiyoruz aslında"

Buruk, oyuncularının hep bir arada olmasını istediğini belirtti: