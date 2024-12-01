Okan Buruk: Oyun sürekli durdu

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Galatasaray ile Eyüpspor Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Eyüpspor, 13. dakikada Emre Akbaba'nın kaydettiği golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, 45+5'te attığı golle skora denge getirdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 47'de Sallai'nin golüyle 2-1 öne geçti.

Eyüpspor, 71'de Prince Obeng Ampem'in ayağından bulduğu golle skoru 2-2 yaptı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 tamamlandı.

"ÇOK TECRÜBESİZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

3 gün önce maç oynamış takıma göre iyi işler yaptık. Hep istedik. 2. yarıya golle başladık. Çok devamında 5-1'i yakalayacak pozisyona girdik. 2-2'ye gelince tabii ki rakibimizin bence maç öyle geldi, rakibimiz büyük kısmını yerde geçirdi. Yerde yatmayan yoktu. Kaleci her aut atışını geç attı. 2-2'ye geldiği anda yine aynı şeylere döndük. Bunu yönetecek hakem. Bu hakemde gücünü hiç göstermedi. Çok tecrübesiz, çok genç. Yönettiği tüm maçlarda Trabzonspor - Fenerbahçe maçında da çok zorlandı. Bu seviye maçlara alışmamış. Onu kandırıyorlar mı, kandırmıyorlar mı? Herhalde maçın büyük bir bölümü...

"OYUN SÜREKLİ DURDU"

Oyunun sürekli durduğunu söyleyen Okan Buruk, şöyle konuştu:

Bu kadar top oyunda az kalmasına rağmen bu pozisyonları ürettik. Başarımız bu kadar hiç oyunun durduğu... Oyun devamlı durdu! Hep durdu. Çok fazla yere yatma oldu. Eklenen dakikalar da yetersiz. Uzatmanın uzatması her iki yarıda da olmalıydı. Bunlara alışacağız. Bunu iyi niyetle kullanan, kötü niyetle kullanan takımlar var. Rakibimiz iyi niyetli değil. Yerde yatmayan yok. Tam pozisyona giriyoruz 2 kişi yere yatıyor, tam giriyoruz 2 kişi yere yatıyor. Pozisyona girdik, atmamız gerekirdi. Bize karşı her şeyi yapıyorlar. İyi takımsanız onu da yenmeniz gerekiyor. Bu ligin kalitesi için de hakemlerin bunu uygulaması gerekiyor.

"BERKE 8 KERE SU İÇTİ"

Hakemleri eleştiren Buruk, şu sözleri sarf etti:

Maalesef maalesef oyunun durmasının sebebi de hakemler. MHK Başkanı, hakem hocaları, hakemi eğitirken faul çalın, düdük çalın oluyor ilk öğütleri. Hakemlerin hepsi bunu yapıyor. Kötü bir yönetim vardı. Oyunu çok durdurdu. Maçın önüne hep geçiyor. Yönettiği her maçın önüne geçen bir hakem. Biz bu pozisyonları yakaladık. Ben hiçbir şeye bağlamıyorum. Birinde atacaktık, 3-2, 4-2, 5-2. Bir tanesini atmalıydık. Berke de önemli kurtarışlar yaptık. Geçirdiği zaman dışında kurtarışlarındaki yere atlamalarını kutluyorum. Berke kenarda 8 kere su içti. Devamlı susadı. Hakem daha erken kart göstermeliydi. Kurtarışlarından dolayı tebrik ediyorum. Atmamız gerekiyordu, atamadık.

"BEN 2-3 OYUNCU DAHA KAYBEDEBİLİRDİM"

Fikstür hakkında da konuşan Buruk, şunları dedi: