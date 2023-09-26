Okan Buruk: Penaltı atılır, kaçırılır Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazanılan İstanbulspor maçının ardından, "Penaltı tabii ki kaçabilir. Bu oyuncularımın aldığı sorumluluk. Direkt vursa da kaçabilirdi. Biz de bunu duyuyorduk geçen sezon. Kendilerine özgüvenleri var" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig’in 3’üncü hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golü 42’nci dakikada Icardı attı.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"2-3'ü bulsak bizim için de farklı olacaktı"

Başarılı isim, sözlerine şu şekilde başladı:

Çok hızlı başladık, 1-2-4-6. dakikalar... Çok kolay rakip kaleye gittik. Sonlandırmada büyük bir problem yaşadık. Rakip kale çevresine gittiğimizde son paslar, şutlar, ortaları iyi yapabilsek çok gol bulurduk. Günün sonunda 1-0 galibiyet ama daha farklı bitebilirdi. Bir yandan bunu istiyoruz. Maçın sonunda da her şey olabilir. Rakip gelir, gol olur. İkinci yarı başında rakibe tehlikeli fırsatlar verdik ama onun dışında maçın hakimi bizdik. Maçı daha erken bitirsek, 2-3'ü bulsak bizim için de farklı olacaktı.

"Kazanmak her şeyin üstünde"

Okan Buruk, açıklamalarına şöyle devam etti:

Çok üst üste maçlar oynadık. Dinlendirmemiz gereken oyuncular vardı. Bir türlü buna ulaşamadık. Bugün kazandık, 3 puanla bitirdik. Bu akşamı yine lider bitiriyoruz. Rakipler oynayacak ama üst üste 5 maç kazandık. Yola devam ediyoruz. Cumartesi yine sahamızda maç var. Kazanmak her şeyin üstünde...

"Icardi daha önce bunu yapmıştı ve tekrarlamak istedi"

Kaçan penaltı hakkında konuşan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Aslında bu uzun zamandır kendi aralarında konuştukları bir şeydi. Geçen sezon birkaç maçta konuşmuşlardı. Bugün denediler. Penaltı tabii ki kaçabilir. Bu oyuncularımın aldığı sorumluluk. Direkt vursa da kaçabilirdi. Biz de bunu duyuyorduk geçen sezon. Kendilerine özgüvenleri var. Icardi daha önce bunu yapmıştı ve tekrarlamak istedi. Oyuncularımın kararına saygı duyuyorum. Penaltı atılır, kaçırılır. Oyuncularımın yanındayım. Hiç önemli değil. Şu da yanlış anlaşılmasın; rakibimize saygısızlık değildi bu. Geçen sene daha zorlu maçlarda bunu denemek istediler. Bu onların düşünceleriydi. Aslında doğru da yaptılar ama son vuruş dışarı gitti. Penaltı direkt vuruşta da kaçsa üzülüyorsun. Aynı üzüntü. Önemli olan kendilerine özgüvenleri. Mauro Icardi, sonra attığı golle takımına maçı kazandırdı.

"Sacha gibi biri bizimle olduğu için şanslıyız"

Sacha Boey'in performansından bahseden Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı: