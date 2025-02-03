Okan Buruk: Puan farkı 6 ama bu farkı arttırmak istiyoruz

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Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekipte 3 puanı getiren golü yeni transfer Ahmed Kutucu kaydetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE İLE PUAN FARKI

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Zor bir gündü ama kazandık. Puan farkı 6 ama bu farkı arttırmak istiyoruz.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer hakkında konuşan Buruk, şunları dedi:

Transfer dönemi biliyorsunuz. Gidenler, kalanlar, alacaklarımız net belli olunca kadromuzu oluşturacağız. Konsantrasyon değişiyor. Transfer döneminde oyuncuların kafa yapısı, gidecek miyim kalacak mıyım yeni oyuncu gelecek mi, psikolojik etkisi oluyor. Transfer döneminden sonra daha rahat olacağına inanıyorum.

"TAKVİYELER DÜŞÜNÜYORUZ"

Okan Buruk, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Takviyeler düşünüyoruz. Hücum hattına 2 takviye yaptık. Batshuayi'nin transferi tamamlandı mı bilmiyorum, tamamlanırsa ayrılacak. Yerli çok formda bir oyuncu Ahmed, bugün golü attı; Morata gibi önemli bir santrfor aldık. Morata çok yorgun olsa bile kullandık, oyunun her iki yönünü de oynamaya çalıştı. Savunmaya da katkı verdi. Orta saha ve savunmaya birkaç takviye düşünüyoruz. Son hafta fırsat transferleri çıkabiliyor. Osimhen son günlerde çok büyük fırsattı, kullandık. Yine bakacağız. Görüştüğümüz, düşündüğümüz oyuncular var. Ayın 3'üne kadar Avrupa'ya kadar yarış vardı. Oyuncuların birinci tercihi net Türkiye olmuyor. Beş büyük ligde oynamayı istiyorlar. Maddi olarak daha yükseğini verseniz bile öncelikleri burası olmuyor. İyi niyetle çalışıyoruz başkanımız, yönetimimiz, biz. Galatasaray kadrosunda Osimhen ve Morata gibi önemli oyuncular var. Burada bir emek var, hakkını vermek gerekiyor.

"İNŞALLAH TRANSFERİ GÜZEL TAMAMLAYACAĞIZ"

Okan Buruk, şu açıklamayı yaptı:

Bizim için de zor oluyor. Transfer... Bir yandan yarışıyorsunuz bir yandan o eleştirilere kafayı takmadan çalışmak gerekiyor. Bazen ne kadar fedakarlık yaparsanız yapın ne kadar para harcarsanız harcayın olmuyor. İnşallah transferi güzel şekilde tamamlayacağız.

"FİKSTÜRÜMÜZ ZOR"

Fikstürlerinin zor olduğunu belirten Buruk, şu sözleri sarf etti: