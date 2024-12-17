Okan Buruk: Puan farkını sürdürüyoruz

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

Yenilmezlik serisini 19 maça çıkaran sarı kırmızılılar ligde puanını 41'e yükseltti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"PUAN FARKINI SÜRDÜRÜYORUZ"

Okan Buruk, Trabzonspor'un attığı 3. golün dışardan çevrildiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Seyredenler için müthiş maç oldu ama teknik adamlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Biz taç atarken geçiş yedik ve 1-1 oldu. Kolay pozisyonlara girdik ama hem verdiğimiz pozisyonlar... 3-3'ten sonra 4-3 geriye de düşebilirdik. Abdülkerim'in dokunuşu... İyi günlerinden biri değildi ama kurtarışı maçı kazandırdı. Defansif anlamdaki oyuncu sayımız, hücumdaki oyuncu sayımız... Davinson'u oynatamadık. Bizim için çok zor kadro yapısının olduğu bir gündü. Günün sonunda kazandık. Bizim tarafımızdan, dışarı çıkan toptan yediğimiz gol... Topun dışarı çıktığını düşündük, haberi geldi. Maçın içerisinde de dışarıda olduğunu gördük. Hak etmediğimiz bir gol yedik. Devamında son dakika golüyle hak etmediğimiz golün karşılığını aldık. Ofansta daha iyisini yapabilirdik, daha çok gol atabilirdik. Trabzonspor da en iyi hücum performansını sergiledi. Çok iyi oynadılar. Ozan da orta sahadan destek verdi. İyi oynadılar. Emeklerinden, performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Trabzonspor belki de en iyi performansını sergiledi. Emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Puan farkını sürdürüyoruz."