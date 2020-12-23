Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can kırmızı kart gördü

Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can kırmızı kart gördü

Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek, 2 dakika içinde Rafael, Okan Buruk ve İrfan Can'a kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırladı.

Oldukça gergin geçen mücadelenin 2. yarısında kırmızı kartlar havada uçuşurken mücadeleden Fenerbahçe 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

5 DAKİKADA 3 KIRMIZI KART

İlk olarak Rafael'e rakibine faul yaptığını söyleyerek sarı kart gösteren hakem Bahattin Şimşek, Brezilyalı sağ bek sinirlenip topa vurunca 2. sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

OKAN BURUK DA ATILDI

Konuk ekipte pozisyona itiraz eden teknik direktör Okan Buruk da yardımcı hakemin elini itince kırmızı kart gördü. Buruk kalan dakikaları tribünden takip etti.

Buruk'un ardından oyundan atılan 3. isim ise İrfan Can oldu.

Daha önce sarı kartı olan milli futbolcu, itiraz sonucu 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Böylece Başakşehir 5 dakika içinde 3 kırmızı kart görmüş oldu.