Euro
9.3116
-0.01%
Dolar
7.6368
-0.29%
Altın
460.23
0.49%
Borsa
1.418
0.9%
Bitcoin
180.899
0.57%
EXEN Coin
10.81
-4.50%
7ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 7 C
    Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can kırmızı kart gördü

    Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can kırmızı kart gördü

    Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek, 2 dakika içinde Rafael, Okan Buruk ve İrfan Can'a kırmızı kart gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 20:38
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 21:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırladı.

    Oldukça gergin geçen mücadelenin 2. yarısında kırmızı kartlar havada uçuşurken mücadeleden Fenerbahçe 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    5 DAKİKADA 3 KIRMIZI KART

    İlk olarak Rafael'e rakibine faul yaptığını söyleyerek sarı kart gösteren hakem Bahattin Şimşek, Brezilyalı sağ bek sinirlenip topa vurunca 2. sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

    OKAN BURUK DA ATILDI

    Konuk ekipte pozisyona itiraz eden teknik direktör Okan Buruk da yardımcı hakemin elini itince kırmızı kart gördü. Buruk kalan dakikaları tribünden takip etti.

    Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can kırmızı kart gördü #1

    Buruk'un ardından oyundan atılan 3. isim ise İrfan Can oldu.

    Daha önce sarı kartı olan milli futbolcu, itiraz sonucu 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

    Böylece Başakşehir 5 dakika içinde 3 kırmızı kart görmüş oldu.

    Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can kırmızı kart gördü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir