Okan Buruk rekora doymuyor! Avrupa'nın zirvesinde... Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, Avrupa'da zirvede yer aldı.

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Galatasaray'da üst üste ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Okan Buruk, başarılı performansıyla istatistikleri altüst ediyor.

Başarılı çalıştırıcı, Avrupa'nın 10 büyük liginde 1 sezondan fazla takım çalıştıran aktif teknik direktörler arasında yakaladığı 2.41'lik puan ortalaması ile Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, Roger Schimidt, Diego Simeone (1.94) ve Mikael Arteta (1.99) ve Xabi Alonso (2.22) gibi teknik adamları geride bırakarak zirvede yer alıyor.

Guardiolo takip ediyor

Deneyimli çalıştırıcıyı 2.34'lük puan ortalaması ile Manchester City'nin İspanyol teknik adamı Pep Guardiola takip ederken, listenin 3. sırasında ise 2.30'luk ortalama ile Benfica'nın Alman hocası Roger Schmidt bulunuyor.

Listenin 4. basamağında Porto'nun Portekizli çalıştırıcısı Sergio Conceiçao (2.29) yer alırken, 5. sırada ise 2.27'lik ortalama ile Real Madrid'in İtalyan antrenörü Carlo Ancelotti var.